Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. Grota-Roweckiego

Informujemy, że 27 maja rozpoczną się prace związane ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Grota-Roweckiego w Elblągu.

W ramach zmian kierowcy jadący ul. Traugutta będą mogli wjechać w ul. Grota-Roweckiego (w kierunku ul. Bema) korzystając z dwóch pasów ruchu. Dotychczas lewoskręt możliwy był wyłącznie z lewego pasa. Po zmianach również środkowy pas, który wcześniej umożliwiał wyłącznie jazdę na wprost, pozwoli na skręt w lewo w kierunku ul. Bema.

Na skrzyżowaniu pojawi się nowe oznakowanie pionowe oraz dodatkowe oznakowanie poziome w postaci strzałek i łuków wyznaczających tor jazdy z ul. Traugutta w kierunku ul. Bema.

Prace związane ze zmianą oznakowania rozpoczną się 27 maja po godzinach szczytu. Po zakończeniu prac będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Nowy program sygnalizacji świetlnej będzie funkcjonować od rana 28 maja.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Apelujemy również, aby nie jeździć „na pamięć”, szczególnie w sytuacjach, gdy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu będzie wyłączona.