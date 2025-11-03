Elbląski Tydzień Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy do udziału w Elbląskim Tygodniu Przedsiębiorczości, cyklu wydarzeń poświęconych rozwojowi innowacji, przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej. Każdy dzień to okazja do zdobycia nowej wiedzy, inspiracji i praktycznych umiejętności, które wspierają rozwój.

Poniedziałek, 17 listopada, godz. 09:30 - Warsztaty Design Thinking

Zobacz, jak myślą innowatorzy i jak dzięki metodzie Design Thinking możesz tworzyć pomysły, które naprawdę trafiają w potrzeby klientów. W trakcie warsztatu w praktyczny sposób przejdziesz proces od empatii do prototypu i odkryjesz, jak szybciej testować pomysły, zwiększać satysfakcję klientów i rozwijać swój biznes.

Zapisy: https://forms.gle/iXq65oA3okec8iLw6

- Wtorek, 18 listopada, godz. 09:00 – Konferencja: Czy można żyć bez wody?

Tematem konferencji będzie rola wody w życiu człowieka i gospodarce oraz współczesne wyzwania związane z jej ochroną i uzdatnianiem. Eksperci przedstawią przykłady nowoczesnych technologii oraz praktyczne rozwiązania wdrażane w regionie i na świecie.

Zapisy: https://forms.gle/foxf8MXUsAPGuLNz9

- Środa, 19 listopada – Młodzieżowy Festiwal Demokratyczny

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „D-Effect" ma na celu promowanie postaw obywatelskich i aktywizację młodzieży. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stanowisko Elbląskiego Parku Technologicznego „Demokracja a Przedsiębiorczość" i wziąć udział w warsztatach „Mozaika klimatyczna".

- Czwartek, 20 listopada, godz. 10:00 – Spotkanie: Biznes na czasie 2025

Spotkanie poświęcone aktualnym zmianom w przepisach (w tym najnowsze informacje dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur - KSeF) oraz możliwościom wsparcia dla przedsiębiorców i startupów. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z ekspertami oraz wymienić doświadczenia podczas sesji networkingowych.

Zapisy: https://forms.gle/4iEBY7C6poda88Yx7

- Piątek, 21 listopada – Od pomysłu do obiegu zamkniętego: warsztaty GOZ dla młodzieży i przyszłych przedsiębiorców

Warsztaty skierowane do młodych osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w duchu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy dowiedzą się, jak wdrażać zasady gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczać odpady i projektować ekologiczne rozwiązania w biznesie.

Dołącz do Elbląskiego Tygodnia Przedsiębiorczości!

Rozwijaj się, działaj i buduj swoją przyszłość z nami!



Szczegóły i zapisy: https://ept.elblag.eu/301-edycja-2025.html