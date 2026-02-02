UWAGA!

----

MAAG Gear wyprowadza się z Elbląga

 Elbląg, Zdjęcie z siedziby firmy z 2013 r., wówczas nazywała się jeszcze FLSmith MAAG Gear
Zdjęcie z siedziby firmy z 2013 r., wówczas nazywała się jeszcze FLSmith MAAG Gear (fot. Anna Dembińska)

Jedna z czołowych firm przemysłu ciężkiego – MAAG Gear – wyprowadza się z Elbląga do Gdańska. O tej decyzji władze spółki niedawno poinformowały pracowników. – Głównym powodem przeprowadzki jest brak sprzyjających warunków w Elblągu do prowadzenia takiej działalności: przestarzałe hale, nieremontowane dźwigi, brak portu jako takiego – pisze do nas jeden z pracowników.

MAAG Gear działa w Elblągu od 2001 roku w halach po byłych Zamechu przy ul. Stoczniowej. To firma zajmująca się produkcją przekładni wielogabarytowych dla przemysłu ciężkiego, zatrudnia kilkaset osób. Władze spółki podjęły jednak decyzję o wyprowadzce z Elbląga do Gdańska, o czym poinformowały już pracowników.

- Głównym powodem jest brak sprzyjających warunków w Elblągu do prowadzenia takiej działalności. Przestarzałe hale, przestarzałe i nieremontowane dźwigi, brak odpowiedniego wyposażenia portu a nawet brak portu jako takiego. Zakład zatrudnia kilkaset osób - część biurowa najpewniej przerzuci się na pracę zdalną, natomiast cześć produkcyjna stoi przed wyborem: dojazdy lub utrata pracy. Jest to ogromny cios dla miasta. Odczują to lokalni podwykonawcy, odczują to lokalni dostawcy, pracownicy, budżet miasta. Jest to też ogromny cios moralny dla ludzi w Elblągu, ponieważ chcielibyśmy słyszeć o nowych dużych firmach w naszym rejonie i rozwoju, a nie ucieczce tak zakorzenionej w Elbląskiej tradycji firmy, która stanowi część historii tego miasta. Mam przeczucie, że kłótnie i zwlekanie z odbudową portu z infrastrukturą, oraz niedostateczne warunki infrastrukturalne na Modrzewinie, przypieczętowały los MAAG Gear – napisał do nas jeden z pracowników, prosząc o anonimowość.

W biuletynie, który otrzymali pracownicy od zarządu MAAG Gear, można przeczytać, że władzom spółki zależy zatrzymaniu jak największej liczby pracowników w nowej lokalizacji – CT Park Gdańsk Port. Spółka nie planuje redukcji etatów.

 

– Wręcz przeciwnie. Dzięki przejęciu produkcji z Włoch i rozpoczęciu produkcji korpusów pracy będzie więcej. Co oznacza stabilność zatrudnienia – czytamy w biuletynie.

Spółka zapewnia pracowników, że zrobi wszystko, by dojazd do pracy w Gdańsku był dla nich jak najmniej uciążliwy.

MAAG Gear informuje też, że proces przenosin będzie rozłożony w czasie. Pierwszy etap – przenosin maszyn potrwa do pierwszego kwartału 2027 roku, a nowa siedziba w Gdańsku ma w pełni ruszyć w 2028 roku.

„Konsolidujemy produkcję rozproszoną między Mediolanem a Elblągiem w jednej centralnej lokalizacji w Gdańsku. Inwestycja ma na celu wyeliminowanie dotychczasowych ograniczeń operacyjnych i stanie się fundamentem dla zwiększenia efektywności oraz budowania trwałej przewagi konkurencyjnej MAAG Gear” – czytamy w biuletynie.

Próbowaliśmy dzisiaj skontaktować się z przedstawicielami władz spółki. Jak się dowiedzieliśmy w sekretariacie, do środy są poza Elblągiem. Wysłaliśmy pytania mailem, czekamy na odpowiedź.

RG

A moim zdaniem...

  • A mieli być inwestorzy przyciągani do Elbląga a tu odwrotnie
  • Najważniejsze, że drużyna z Ukrainy ma mega sprzyjające warunki do gry. Stawki wynajęcia hali śmiesznie niskie, ale co tam? Bawimy się!!!
  • Pewnie będą nie jedynymi co zmienią lokalizację. Kłótnie, w domu czy pracy czy w państwie, przeważnie gorzkie zbierają owoce... w tym przypadku w Elblągu, brak porządnego portu....
  • nie martwcie się! Ważne, że mamy nowe chodniki, łwaeczki, pomniki i place zabaw, to sukces miasta :) na pewno bedzie lepiej się zyło :) gospdoarka zwija się!
  • Wyprowadzka firmy Maag Ega to deindustrailizacja przemyslowej przestrzeni pozamechowskiej oraz w szerszym kontekscie rownież naszego miasta. To niedobra wiadomość.
