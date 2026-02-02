Jedna z czołowych firm przemysłu ciężkiego – MAAG Gear – wyprowadza się z Elbląga do Gdańska. O tej decyzji władze spółki niedawno poinformowały pracowników. – Głównym powodem przeprowadzki jest brak sprzyjających warunków w Elblągu do prowadzenia takiej działalności: przestarzałe hale, nieremontowane dźwigi, brak portu jako takiego – pisze do nas jeden z pracowników.

MAAG Gear działa w Elblągu od 2001 roku w halach po byłych Zamechu przy ul. Stoczniowej. To firma zajmująca się produkcją przekładni wielogabarytowych dla przemysłu ciężkiego, zatrudnia kilkaset osób. Władze spółki podjęły jednak decyzję o wyprowadzce z Elbląga do Gdańska, o czym poinformowały już pracowników.

- Głównym powodem jest brak sprzyjających warunków w Elblągu do prowadzenia takiej działalności. Przestarzałe hale, przestarzałe i nieremontowane dźwigi, brak odpowiedniego wyposażenia portu a nawet brak portu jako takiego. Zakład zatrudnia kilkaset osób - część biurowa najpewniej przerzuci się na pracę zdalną, natomiast cześć produkcyjna stoi przed wyborem: dojazdy lub utrata pracy. Jest to ogromny cios dla miasta. Odczują to lokalni podwykonawcy, odczują to lokalni dostawcy, pracownicy, budżet miasta. Jest to też ogromny cios moralny dla ludzi w Elblągu, ponieważ chcielibyśmy słyszeć o nowych dużych firmach w naszym rejonie i rozwoju, a nie ucieczce tak zakorzenionej w Elbląskiej tradycji firmy, która stanowi część historii tego miasta. Mam przeczucie, że kłótnie i zwlekanie z odbudową portu z infrastrukturą, oraz niedostateczne warunki infrastrukturalne na Modrzewinie, przypieczętowały los MAAG Gear – napisał do nas jeden z pracowników, prosząc o anonimowość.

W biuletynie, który otrzymali pracownicy od zarządu MAAG Gear, można przeczytać, że władzom spółki zależy zatrzymaniu jak największej liczby pracowników w nowej lokalizacji – CT Park Gdańsk Port. Spółka nie planuje redukcji etatów.

– Wręcz przeciwnie. Dzięki przejęciu produkcji z Włoch i rozpoczęciu produkcji korpusów pracy będzie więcej. Co oznacza stabilność zatrudnienia – czytamy w biuletynie.

Spółka zapewnia pracowników, że zrobi wszystko, by dojazd do pracy w Gdańsku był dla nich jak najmniej uciążliwy.

MAAG Gear informuje też, że proces przenosin będzie rozłożony w czasie. Pierwszy etap – przenosin maszyn potrwa do pierwszego kwartału 2027 roku, a nowa siedziba w Gdańsku ma w pełni ruszyć w 2028 roku.

„Konsolidujemy produkcję rozproszoną między Mediolanem a Elblągiem w jednej centralnej lokalizacji w Gdańsku. Inwestycja ma na celu wyeliminowanie dotychczasowych ograniczeń operacyjnych i stanie się fundamentem dla zwiększenia efektywności oraz budowania trwałej przewagi konkurencyjnej MAAG Gear” – czytamy w biuletynie.

Próbowaliśmy dzisiaj skontaktować się z przedstawicielami władz spółki. Jak się dowiedzieliśmy w sekretariacie, do środy są poza Elblągiem. Wysłaliśmy pytania mailem, czekamy na odpowiedź.