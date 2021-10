Firma z Gdańska zaprojektuje połączenie ze Wschodnią?

414 tysięcy złotych brutto może kosztować dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ul. Sybiraków w Elblągu. Ofertę na taką kwotę złożyła jedna z firm z Gdańska. To o 17 tysięcy mniej niż szacowali urzędnicy.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie NEOX, spółka z Gdańska, będzie wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy ul. Sybiraków. Jako jedyna złożyła ofertę w przetargu ogłoszonym przez miasto i mieści się ona w limicie ustalonym przez urzędników.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie m.in. opracowanie dwóch koncepcji rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Sybiraków w Elblągu w zakresie połączenia z powiatową drogą ul. Wschodnią. I mają być one gotowe w ciągu miesiąca od podpisania umowy.

- Po uzyskaniu akceptacji dla jednej z koncepcji, która uwzględniać ma między innymi funkcjonalności rozwiązań, koszty budowy połączenia drogowego oraz wpływ na środowisko, wykonawca opracuje dokumentację techniczną (w ciągu 4 miesięcy - red.) oraz uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia do realizacji inwestycji – informowała nas kilkanaście dni temu Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga w komunikacie rozesłanym do mediów.

Firma wyceniła, że samo wykonanie dokumentacji projektowej będzie kosztować 270 tys. zł netto, przygotowanie alternatywnych rozwiązań -33,7 tys. zł netto, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko – 16 tys. zł netto i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych – 17 tys. zł netto.

Władze miasta zapewniają, że po przedstawieniu przez zwycięzcę przetargu na koncepcji przebiegu drogi łączącej się z I etapem ul. Wschodniej odbędą się konsultacje z mieszkańcami.

- Inwestycja – ani w pierwszym, ani w drugim etapie nie będzie ingerowała w Las Komunalny Bażantarnia. Jestem przekonany, że uda się wypracować takie rozwiązanie, które będzie chroniło przyrodę, a zarazem rozwiąże problem komunikacyjny – podkreślał prezydent Witold Wróblewski.

Przypomnijmy, że miasto podpisało już umowę z wykonawcą pierwszego etapu budowy ul. Wschodniej, który będzie biegł od ul. Łęczyckiej do wysokości leśniczówki Dębica. Zbuduje go do maja 2023 roku firma Colas Polska za 12,7 mln zł. Projekt dotyczący ul. Sybiraków ma być drugim etapem tej inwestycji i zapewnić połączenie z ul. Wschodnią.

- Czekamy teraz na decyzję i wyznaczenie terminu spotkania – napisali w swoich mediach społecznościowych członkowie grupy „Nie dla obwodnicy wschodniej przez Bażantarnię”, który protestowali przeciwko przebiegowi ulicy w wersji poprzednio proponowanej przez władze miasta. Domagają się spotkania z prezydentem na temat możliwych rozwiązań związanych z przetargiem na dokumentację na rozbudowę ul. Sybiraków.