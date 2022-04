Hotel Arbiter sprzedany!

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA zostały nowym właścicielem hotelu Arbiter. To spółka prowadząca największą w Polsce sieć kasyn gry, zajmująca się działalnością hotelarską i gastronomiczną, jest też właścicielem mediów takich jak Radio Eska czy Super Express.

Sąd ogłosił upadłość spółki Hotel Arbiter we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu syndyk szukał firmy, która kupi majątek spółki, wyceniany początkowo na około 10 mln złotych. W jego skład wchodzi m.in. budynek hotelowy o powierzchni użytkowej 12 tys. m kw., a także prawo do użytkowania wieczystego działki pod hotelem, wyposażenie obiektu, należności od kontrahentów, prawa do licencji, koncesji i zezwoleń oraz księgi i dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W czwartek, 31 marca, syndyk sfinalizował sprzedaż hotelu Arbiter. Nabywcą została firma Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA.

- Dzięki ofercie nabywcy syndyk już wie, że zaspokoi wszystkie roszczenia wierzycieli zgłoszone w postępowaniu upadłościowym i umieszczone na liście wierzytelności. Oczywiście kwestia wypłaty związana jest jeszcze z procedurą sądową, która wymaga czasu, ale prognozuje , że środki powinny wpłynąć do wierzycieli do końca wakacji 2022. Wyrażam głęboką nadzieję , że dzięki nabywcy obiekt stanie się nową chlubą miasta Elbląg – napisała do nas Renata Piętka, syndyk masy upadłościowej spółki Arbiter Hotel.

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe to spółka powstała w 1991 roku, jej działalność jest związana z rozrywką. Prowadzi największą w Polsce sieć kasyn gry (ma ich 20, jest m.in. właścicielem kasyna, która od lat działa w hotelu Arbiter), działalność gastronomiczną i hotelarską, organizuje targi i imprez, wynajmuje powierzchnie komercyjne. Jest też głównym udziałowcem Grupy ZPR Media, do której należą m.in. Radio Eska, Radio VOX, Eska Rock, dziennik Super Express oraz czasopisma specjalistyczne takie jak „Murator” oraz serwisy internetowe.

Kwota sprzedaży hotelu Arbiter pozostaje tajemnicą przedsiębiorstwa. Wysłaliśmy pytania do ZPR o plany dotyczące hotelu Arbiter. Czekamy na odpowiedzi.