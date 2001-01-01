Ile kosztują place zabaw?

Niektóre elbląskie place zabaw przejdą w tym roku modernizację. Ratusz otwiera oferty potencjalnych wykonawców, którzy wycenili swoje oferty na większe sumy niż przewidywania urzędników.

Nowe place zabaw powinny stanąć przy żłobkach (2, 4, 5, filii 4), Szkoły Podstawowej nr 18 i przy blokach przy ul. Kościuszki 25 – 27.

Żłobek nr 5 (przy ul. Kalenkiewicza)

Urzędnicy na tę inwestycję przeznaczyli 260 tys. zł. Do ratusza wpłynęła tylko jedna oferta. Warszawska firma Educarium swoje usługi wyceniła na 298 tys. zł.

Żłobek nr 2 (przy ul. Asnyka)

Limit na tę inwestycję to 280 tys. zł. Podobnie jak w przypadku żłobka nr 5, swoją ofertę złożyło tylko Educarium. Warszawska firma zażyczyła sobie 319,5 tys. zł.

Żłobek nr 4 (przy ul. Zajchowskiego)

Urzędnicy na tę inwestycję przeznaczyli 270 tys. zł. Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych żłobków swoją ofertę złożyła firma Educarium. Koszt inwestycji firma wyceniła na 293 tys. zł.

Filia żłobka nr 4 (przy ul. Chopina)

Limit na tę inwestycję to 270 tys. zł. I w tym przypadku wpłynęła tylko jedna oferta. Firma Educarium inwestycję wyceniła na 290 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 18 (przy ul. Węgrowskiej)

Nikt nie złożył oferty, więc przetarg będzie powtórzony. Przypomnijmy, że zadanie to jest finansowane z Budżetu Obywatelskiego. Na projekt zagłosowało 633 mieszkańców okręgu nr 1. W Budżecie Obywatelskim koszt inwestycji oszacowano na 375 tys. zł.

Plac zabaw przy blokach przy ul. Kościuszki 25 – 27

Urzędnicy na tę inwestycję przeznaczyli 115 tys. zł. Wpłynęła tylko jedna oferta. Firma Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o wyceniła inwestycję na niemal 150 tys. zł. Przypomnijmy, że jest ona finansowana z Budżetu Obywatelskiego. W ubiegłym roku na ten wniosek zagłosowało 46 mieszkańców okręgu nr 3. I to wystarczyło, aby skierować wniosek do realizacji. W Budżecie Obywatelskim koszt inwestycji oszacowano na 85 tys. zł.

W związku z tym, że wszystkie oferty przekraczają szacunki urzędników, prezydent będzie musiał podjąć decyzję czy dołożyć brakujące pieniądze, czy unieważnić przetargi. Wcześniej oferty zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym.

16 września urzędnicy otworzą oferty na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 (przy ul. Korczaka).