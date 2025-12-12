Derby w Wojewódzkim Pucharze Polski

Starcie Stomilu Olsztyn z Olimpią Elbląg można śmiało nazwać największym hitem 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Na gali Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano pucharową drabinkę i wręczono nagrody za rok 2025.

22 kwietnia 2024 rok – w Elblągu miejscowa Olimpia remisuje 1:1 z olsztyńskim Stomilem. To były czasy, kiedy obie drużyny grały na szczeblu II ligi. Obecnie Stomil gra w IV lidze, Olimpia szczebel wyżej. Obie drużyny na wiosnę spotkają się w Olsztynie w meczu 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Zwycięzca zmierzy się z wygranym z pary Tęcza Biskupiec vs Polonia Lidzbark Warmiński. W półfinale czekać będzie ktoś z czwórki: Start Nidzica vs GKS Wikielec oraz Jeziorak Iława vs Naki Olsztyn.

W drugiej części drabinki znalazły się następujące drużyny: KS Łęgajny, Zatoka Braniewo, Śniadrwy Orzysz, Mazur Pisz, Dąb Kadyny, Sokół Ostróda, Salęt Boże, Znicz Biała Piska.

Przypomnijmy: Olimpia do tej pory wyeliminowała z WPP DKS Dobre Miasto (2:1 na wyjeździe) i PFT Sampława (9:1) na wyjeździe, w pierwszej rundzie elblążanie mieli wolny los. Stomil dotychczas pokonał GKS II Szczytno (13:0 na wyjeździe), Dajtki Olsztyn (10:0) i Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie (5:0 na wyjeździe).

Nagrody

Losowanie drabinki Wojewódzkiego Pucharu Polski w województwie warmińsko - mazurskim miało miejsce podczas gali Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, które dziś (12 grudnia) odbyło się w Ostródzie. Podczas gali rozdano też nagrody podsumowujące piłkarski rok 2025 w naszym województwie.

Dąb Kadyny został wyróżniony tytułem Młodzieżowej Drużyny Roku na odbywającej się dziś (12 grudnia) gali Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

- To dla nas szok. Będziemy chyba najmniejszą miejscowością, z której zespół zagra w Lidze Makroregionalnej. Jeszcze raz gratuluje trenerowi i drużynie, że udało im się to osiągnąć – mówił Piotr Kołecki, prezes Dębu Kadyny.

Przypomnijmy: juniorzy Dębu osiągnęli największy sukces w historii klubu i awansowali do Ligi Makroregionalnej. Więcej przeczytasz o tym tutaj.

Tytuł piłkarza roku 2025 trafił do napastnika Concordii Elbląg – Joao Augusto. Tym samym „obronił” tytuł z ubiegłego roku, kiedy wywalczył go w barwach GKS Wikielec.

- Chciałem podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali, mojej drużynie Concordii. To nie jest moja pierwsza wygrana, ale mam nadzieję, że nie ostatnia – mówił Joao Augusto odbierając nagrodę.

Brazylijski napastnik w pomarańczowo – czarnych barwach zdobył w tym sezonie 14 bramek i zanotował 7 asyst. Na boisku spędził 1315 minut grając we wszystkich meczach ligowych Concordii.