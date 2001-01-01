Ile płacą w miejskich spółkach

2024 był kolejnym rokiem podwyżek wynagrodzeń w elbląskich spółkach komunalnych. Sięgnęły one ok. 17 procent. Najwyższą średnią wynagrodzeń odnotowano w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, najniższą – w Elbląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Co ciekawe, zatrudnienie w miejskich spółkach spada.

Z corocznego raportu przygotowywanego przez departament gospodarki miasta wynika, że w spółkach z udziałem elbląskiego samorządu w 2024 roku było w sumie prawie 931 etatów, w tym w firmach z większościowym lub 100-procentowym udziałem miasta – prawie 825 etatów. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku oznacza to spadek liczby etatów odpowiednio o prawie 27 i prawie 24.

Najwięcej osób pracuje w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji - 227 etatów (o 6 mniej niż w 2023 r.), Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej - 173,5 etatu (wzrost o 0,4 etatu), Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej (148,9 etatu, spadek o 3,4 etatu). Kolejne pod względem liczby zatrudnionych miejsca zajmują: Zakład Utylizacji Odpadów (120.8 etatu, mniej o 11,3 ), Tramwaje Elbląskie (113,8 etatu, mniej o 4) i Zarząd Komunikacji Miejskiej (30,2 etatu, mniej o 1).

Zarobki w miejskich spółkach

W raporcie urzędników podawane jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a nie mediana, co sprawia że obraz nie jest pełen. Biorąc pod uwagę różnice między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą z ogólnopolskich danych GUS (mediana o 25 procent niższa), można zaryzykować stwierdzenie, że mediana wynagrodzeń w miejskich spółkach też byłaby niższa o co najmniej 20 procent od przeciętnego wynagrodzenia.

W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (z tzw. trzynastką, bez wypłat z zysku) wyniosło w 2024 r. 8266 zł, co oznacza wzrost o 11 procent rok do roku. W województwie warmińsko-mazurskim było to odpowiednio - 6863 zł i 12,7 proc.

W spółkach z udziałem samorządu elbląskiego przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło w 2024 r. 7261 zł, a w firmach, gdzie miasto ma większość lub 100 procent udziałów - 7387zł. To oznacza wzrost odpowiednio o 16,5 i 17,2 proc. Podobna skala podwyżek miała miejsce w 2023 roku.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładzie Utylizacji Odpadów. Najniższe – w Elbląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz Zarządzie Portu Morskiego. Ostatnia ze spółek jako jedyna odnotowała spadek przeciętnego wynagrodzenia, co może się wiązać ze zmniejszeniem liczby etatów z 4 do 3,4. O szczegóły dopytamy.

Przeciętne wynagrodzenie w elbląskich spółkach miejskich w 2024 (kwoty brutto, dotyczy spółek ze 100-procentowym lub większościowym udziałem miasta)

EPEC - 8600 zł (wzrost o 19,4 proc.)

EPWIK - 7761 zł (wzrost o 12,7 proc.)

ZUO - 7017 zł (wzrost 16,7 proc.)

TE - 6690 zł (wzrost o 12,5 proc.)

EPGK - 6598 zł (wzrost o 27,3 proc.)

ZKM - 6180 zł (wzrost o 17,6 proc.)

ETBS - 5575 zł (wzrost o 22,5 proc.)

ZPM - 6079 zł (spadek o 12,4 proc.)

- Należy zaznaczyć, że kategoria przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto obejmuje praktycznie wszystkie elementy wynagrodzenia wypłacane pracownikom z funduszu osobowego, w tym płace zasadnicze, wszelkie dodatki, nadgodziny, premie, ale także odprawy, nagrody jubileuszowe, roczne i inne. W spółkach o niższym zatrudnieniu może to zniekształcać zarówno poziom jak i kierunek zmian w wynagrodzeniach ich pracowników – piszą w raporcie urzędnicy departamentu gospodarki miasta.