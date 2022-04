Inwestor się wycofał, działka ponownie pod młotek

Firma, która wygrała przetarg na zakup kompleksu działek przy ul. Warszawskiej i Szańcowej, wycofała się z transakcji przed podpisaniem aktu notarialnego. Władze miasta ponownie wystawiły nieruchomość na sprzedaż.

Przetarg dotyczący sprzedaży gruntów o powierzchni 1,1 hektara z zabudowaniami gospodarczymi odbył się 14 lutego. Wzięło w nim udział 7 oferentów, a najwyższą cenę – aż 14,7 mln złotych netto (o ponad 10 mln zł netto wyższą niż wywoławcza) zaoferowała spółka Novdom 2 z Przasnysza.

- 14 kwietnia do Urzędu Miejskiego wpłynęła pismo od tej firmy z informacją o wycofaniu się z transakcji – poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Inwestor stracił wadium – 415 tys. zł, które zasiliło konto ratusza. Władze miasta dzisiaj ogłosiły nowy przetarg. Cena wywoławcza wynosi 4 mln 130 tys. zł, ale wadium, które muszą wpłacić zainteresowane przetargiem firmy, wynosi już 800 tys. złotych.

Pozostałe warunki przetargu nie zmieniły się. Działki są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującym w tym miejscu mieszkaniową zabudowę wielorodzinną z podziemnymi i naziemnymi parkingami. Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 r. Z uwagi na lokalizację działki wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji (maksymalnie 25 m), zabudowa działki nie może przekroczyć połowy jej powierzchni, a co najmniej 30 procent ma zająć zieleń.

Licytacja wspomnianych nieruchomości odbędzie się 20 czerwca. Dodajmy, że jeszcze w ubiegłym roku na tym terenie działały komisy i warsztaty samochodowe. Administrator działek – Zarząd Budynków Komunalnych – wypowiedział umowy z najemcami i przekazał grunt samorządowi do sprzedaży. Istniejące tutaj dotychczas zabudowania gospodarcze czeka rozbiórka.