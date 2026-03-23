Inwestor wycofał wniosek w sprawie budowy tego osiedla

Deweloper z Ostródy wycofał wniosek o zgodę na budowę osiedla na działkach między ul. Częstochowską, Legionów i ks. Tylutkiego. Poinformował władze Elbląga, że poprawi projekt po licznych uwagach mieszkańców i złoży go ponownie. A to oznacza, że na najbliższej sesji Rady Miasta radni nie będą się zajmować tą sprawą, jak było to planowane.

Przypomnijmy, że do ratusza wpłynęło prawie 30 uwag od mieszkańców i okolicznych wspólnot mieszkaniowych, w których zwracano uwagę m.in. na to, że nowe osiedle przyczyni się do zwiększenia problemów komunikacyjnych w tej części miasta i wzrostu uciążliwości dla mieszkańców (hałas, przesłanianie, zacienianie), zmniejszy się też ilość terenów zielonych. Podkreślali też, że jak kupowali swoje mieszkania, plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał takiej zabudowy na sąsiednim terenie.

Tymczasem miejscy urzędnicy analizując wniosek stwierdzili, że spełnia on wymogi formalne i jest zgodny z planem ogólnym gminy. Uprawnione do opiniowania wniosku instytucje, m.in. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, wydały pozytywne opinie.

Dzisiaj na posiedzeniu komisji gospodarki i klimaty Rady Miejskiej wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska poinformowała, że inwestor – ostródzki Ekobud – po uwagach mieszkańców postanowił swój wniosek wycofać i go poprawić. A to oznacza, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej 26 marca nie będzie on głosowany.

- Inwestor napisał do nas, że po analizie projektu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności chce ten wniosek poprawić. Spodziewamy się kolejnego wniosku, ale procedura musi zacząć się od początku. Jeśli on się pojawi, odbędą się ponownie konsultacje społeczne, wniosek trafi też o zaopiniowanie do uprawnionych instytucji. Czas na rozpatrzenie wniosku to 60 dni – przypomniała wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska.

Przypomnijmy, że na terenie ponad 21 tys. m kw., który Ekobud kupił od miasta za 8,2 mln zł netto inwestor planował trzy budynki z wielopoziomowymi halami garażowymi i garażami indywidualnymi. Miały mieć osiem kondygnacji, a jedna z działek miała być w pełni przeznaczona na ogólnodostępny teren rekreacyjny. Na nowym osiedlu miało powstać 250 mieszkań i ponad 330 miejsc parkingowych. Inwestycja ma być realizowana na podstawie przepisów tzw. ustawy lex deweloper, dlatego na jej lokalizację zgodę musi wyrazić Rada Miejska. Deweloperowi zostało więc niedużo czasu na złożenie nowego wniosku na bazie tych przepisów, bo ustawa lex deweloper obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.