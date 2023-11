Kasprzaka do zbycia po raz drugi

Miasto po raz drugi ogłosiło ograniczony przetarg na zbycie nieruchomości przy Kasprzaka 13. Niespełna 1000-metrowa działka ma cenę wywoławczą 300 tys. zł.

"Nieruchomość położona jest w północnej części Elbląga na terenie osiedle Zawada o kształcie zbliżonym do czworokąta. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi, które są w bardzo złym stanie technicznym, przeznaczonymi do rozbiórki. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Z uwagi na powyższe zbywana będzie na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej" – czytamy w dokumentacji przetargu.

W związku z tym, że nieruchomość przylega do więcej niż jednej nieruchomości, przetarg jest ograniczony. Mogą w nim wziąć udział właściciele/użytkownicy nieruchomości bezpośrednio graniczących z działką. Dla obszaru przeznaczonej do zbycia nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest na terenach uzbrojonych w media komunalne, przebiega przez nią sieć energetyczna i telekomunikacyjna.

Przetarg odbędzie się 18 grudnia o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Elblągu, pisemne zgłoszenie należy złożyć do 13 grudnia. Jak podkreśla Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM, w pierwszym postępowaniu nikt z uprawnionych do udziału w przetargu nie wpłacił wadium.