Kolejne podejście do zabudowy rogu Wigilijnej i Starego Rynku

Do ratusza wpłynął wniosek od jednego z inwestorów o zgodę na lokalizację kamienicy na rogu ul. Wigilijnej i Starego Rynku na podstawie ustawy lex deweloper. To trzecie podejście do tej inwestycji, tym razem w wykonaniu innej spółki, ale powiązanej z poprzednim inwestorem. Od lat 80. straszy tu niedokończona budowa.

Pierwsze dwa wnioski do Urzędu Miejskiego składała spółka Z&B Development z Sopotu. W kwietniu 2020 roku zgodę wyraziła Rada Miejska, ale październiku 2021 roku inwestor złożył wniosek ponownie, uzupełniając dokumenty o szczegóły dotyczące jednej z działek. W lutym 2022 roku zmienił zdanie i cały wniosek wycofał.

- To bardzo trudna i specyficzna inwestycja. Gdy złożyliśmy pierwszy wniosek lex deweloper, okazało się, że budynek na sąsiedniej działce przy ul. Wigilijnej, który licowałby z naszym, został wybudowany niezgodnie z zaleceniami. Okazało się po pomiarach geodezyjnych, że w najszerszym miejscu stojący już budynek nie został wybudowany do granicy działki. Jeśli wybudowalibyśmy nasz budynek, to powstałaby 50-centymetrowa szczelina między budynkami, a to jest niezgodne z planami dotyczącymi Starego Miasta, ponieważ ściany budynków muszą być ze sobą połączone. Dlatego też musieliśmy uzyskać służebność od wspólnoty i poprawić ponownie projekt. Konieczna też była służebność przejazdu. Przygotowaliśmy więc drugi wniosek, ale w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej, z galopującymi cenami, inflacją, wzrastającym oprocentowaniem doszliśmy do wniosku, że w tym czasie doszlifujemy dotychczasowy projekt. Obiecałem kiedyś, że to będzie kamienica, która będzie wizytówką na starówce i chcę słowa dotrzymać – mówił nam wówczas Sławomir Bajczyk, prezes Z&B Development.

Teraz wniosek o lokalizację inwestycji złożyła do ratusza inna spółka, również z Sopotu - B&B Development spółka z o.o., której prezesem również jest Sławomir Bajczyk. Przewiduje w nim budowę wielorodzinnej kamienicy z lokalami usługowymi.

Tak to miejsce wygląda obecnie (fot. RG)

- Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się rozpoczęta budowa w ramach kondygnacji piwnicy i parteru. W ramach inwestycji planowana jest adaptacja istniejącego obiektu z uwzględnieniem rozbiórek elementów o złym stanie technicznym, następnie nadbudowa z rozbudową o dodatkowe kondygnacje (łącznie projektowanych jest 6 kondygnacji nadziemnych) – czytamy we wniosku inwestora. – Kondygnacje piwnicy oraz parteru będą pełnić funkcję usługową i częściowo mieszkalną. Na pozostałych kondygnacjach przewidziano 30 lokali mieszkalnych.

Jak przyznaje inwestor, ze względu na lokalizację w ścisłym centrum Starego Miasta nie ma możliwości zapewnienia miejsc postojowych w ramach inwestycji.

– Wykluczono budowę garażu podziemnego ze względu na zachowanie historycznych murów w obrębie piwnic. W najbliższym sąsiedztwie planowanej zabudowy znajdują się inne miejsce postojowe terenowe w ramach parkingów lub przykrawężnikowe, w tym parking publiczny bezpłatny na ul. Zamkowej 3-5 – pisze inwestor we wniosku do ratusza.

Zgoda na lokalizację tej inwestycji należy do Rady Miejskiej w Elblągu. Zanim projekt uchwały w tej sprawie trafi pod jej obrady, uwagi do wniosku inwestora mogą zgłosić mieszkańcy. Mają na to najbliższe trzy tygodnie. Uwagi można zgłaszać mailowo (dua@umelblag.pl), listownie (Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg) lub przez system e-doreczeń. Swoje uwagi do wniosku wniosą też odpowiednie instytucje.

Szczegóły wniosku inwestora znajdziecie tutaj.