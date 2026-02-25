Coraz mniej uczniów w elbląskich szkołach

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego mówią o zmniejszającej się liczbie przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w Elblągu w perspektywie najbliższych lat. Trochę lepiej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. Co w związku z tym planują urzędnicy?

W Elblągu funkcjonuje 21 przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski (nie bierzemy pod uwagę przedszkoli prywatnych). Mogą one zapewnić opiekę dla 2683 dzieci i ta liczba w kolejnych latach (do 2030 r.) się nie zmieni. Z Raportu o stanie miasta za 2024 r. (najnowszy; za rok 2025 światło dzienne ujrzy w połowie roku) wynika, ze w 2024 r. w Elblągu było 4066 dzieci w wieku przedszkolnym. Trend jest malejący. W 2026 r. przedszkolaków ma być (zgodnie z prognozami GUS) - 3561, w kolejnych latach liczba ma spadać (2027 r. - 3538; 2028 r. - 3516; 2029 r. - 3491), aby w 2030 r. wynieść 3463 osoby.

Urzędnicy planują zlikwidować oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”) w szkołach podstawowych nr 9 i nr 15. W zamian za to planowane jest wydłużenie godzin funkcjonowania przedszkoli, zmniejszenie liczebności grup przedszkolnych, wprowadzenie koncentracji rekrutacji oraz tworzenie nowych oddziałów integracyjnych. Obecnie funkcjonują one w przedszkolach nr 11,15,18, 19 oraz dwa oddziały w szkole podstawowej nr 25.

Szkoły Podstawowe

W naszym mieście funkcjonuje 16 szkół podstawowych (dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski), w których w 2024 r. uczyło się 7 514 uczniów. Podobnie jak w przypadku przedszkoli, urzędnicy spodziewają się trendu spadkowego. W roku szkolnym 2026/27 w elbląskich podstawówkach ma się uczyć 7409 uczniów, trzy lata później – 6937. W tabelce poniżej przedstawiamy jak sytuacja demograficzna w podstawówkach będzie wyglądała w kolejnych latach.

Rok szkolny 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 Prognozowana liczba uczniów 7409 7335 7189 6937

Urzędnicy nie planują likwidacji żadnej szkoły, co nie wyklucza innych zmian organizacyjnych. Analizowana jest koncepcja utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 16 w budynku przy ul. Rawskiej. Od najbliższego roku szkolnego (2026/27) planowane jest zmniejszenie liczebności klas pierwszych.

Szkoły Ponadpodstawowe

W naszym mieście funkcjonuje 11 szkół ponadpodstawowych (prowadzonych przez ratusz), w których w roku 2024 uczyło się 6596 uczniów. Trend spadkowy ma się utrzymać do roku szkolnego 2028/29, kiedy uczniów ma być 5478. W kolejnym roku urzędnicy przewidują odbicie i wzrost liczby uczniów do 5680. Warto jednak zwrócić uwagę, że będzie to i tak mniej niż przewidywana liczba uczniów w roku szkolnym 2026/27, kiedy w elbląskich liceach i zespołach szkół ma uczęszczać 5717 osób.

W planach jest otwieranie nowych kierunków kształcenia zgodnie z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych pracodawców. Zdaniem urzędników szkoły ponadpodstawowe nie potrzebują restrukturyzacji, ze względu na chwilowy charakter spadku uczniów.

Na poniższym wykresie przedstawiliśmy prognozy liczby uczniów od roku szkolnego 2026/27 do 2029/30 na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Rok szkolny 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 Prognozowana liczba uczniów 5717 5584 5478 5680

26 lutego nad sytuacją demograficzną w kontekście elbląskiej oświaty będą rozmawiać radni na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej.