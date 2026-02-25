UWAGA!

----

Sąd skazał byłego policjanta za przemoc i groźby podczas przesłuchania

 Elbląg, Ogłoszenie wyroku,
Ogłoszenie wyroku, fot. Anna Dembińska

Sąd apelacyjny uznał dziś (25 lutego), że "szarpanie za torebkę, zastraszanie i znieważanie" słusznie zostało uznane przez sąd pierwszej instancji za psychiczne znęcanie się funkcjonariusza policji nad przesłuchiwaną przez niego 18-latką i utrzymał w mocy wyrok jednego roku pozbawienia wolności dla Bartłomieja K. Karę zawiesił warunkowo na dwa lata. Oskarżonego nie było na publikacji wyroku.

O tej sprawie pisaliśmy na portEl.pl jako pierwsi w czerwcu 2022 roku. „Myślisz, że przyszłaś tutaj i będziesz nas wk.. od samego rana”, „18-letnia gówniara będzie nam mówić, że się nachlała i nic nie pamięta!” - to niektóre z odzywek do świadka podczas przesłuchania w elbląskiej komendzie w sprawie uszkodzenia taksówki. Nastolatka przesłuchanie nagrała telefonem. Bartłomiejowi K. postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień. Dziś w tej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Elblągu prawomocny wyrok po apelacji, którą wniósł obrońca Bartłomieja K.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok – rok pozbawienia wolności z zawieszeniem warunkowym tej kary na dwa lata i dodatkowo zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za postępowanie odwoławcze w wysokości 180 zł.

- Zaskarżony wyrok skazujący, którym oskarżony Bartłomiej K. został uznany za winnego tego, że 26 kwietnia 2022 roku w Elblągu, będąc funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, stosował wobec świadka - 18-letniej pokrzywdzonej - przemoc i groźbę bezprawną oraz zniewagę, znęcając się nad nią psychicznie w celu uzyskania określonych zeznań i informacji, czym przekraczając swoje uprawnienia działał na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, to jest popełnienie przestępstwa z artykułu 246 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 231 paragraf 1 i w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego, za który został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i wykonaniem okresu próby dwóch lat, nie został w ocenie sądu odwoławczego wydany z zarzucaną w apelacji obrazą przepisów postępowania i w oparciu o błędne ustalenia faktyczne mające wpływ na treść orzeczenia oraz z obrazą przepisów prawa materialnego, bo takie zarzuty postawił obrońca w apelacji – uzasadniał wyrok przewodniczący składu orzekającego sędzia sądu okręgowego Zbigniew Korzeniowski.

Sędzia w uzasadnieniu wyroku przytaczał argumentację użycia przemocy wobec 18-latki przez funkcjonariusza policji. Podkreślał, że przemoc może mieć różne formy i nie musi to być bicie, czy kopanie.

- Z zapisu dźwięku (nagrania wykonanego przez 18-latkę -red.) wynika jednoznacznie, że w międzyczasie oskarżony stosował przemoc polegającą na szarpaniu za torebkę trzymaną przez rozpytywaną, w której miała telefon, nawet jeśli ta przemoc była ukierunkowana na rzecz, a nie na osobę, to wypełnia znamiona przemocy w rozumieniu tego przepisu - każde użycie siły fizycznej - to nie musi być bicie, kopanie czy inne formy przemocy – mówił sędzia.

Odniósł się także w uzasadnieniu do przemocy werbalnej, którą miał stosować funkcjonariusz.

- Z tego zapisu wynika również stosowanie groźby bezprawnej w postaci nie tylko groźby natychmiastowego użycia przemocy i naruszenia nietykalności cielesnej, bo jak można traktować słowa wypowiedziane takim tonem: bo ci zaraz tutaj z przekleństwem klapsa zapodam? Czy to nie jest groźba natychmiastowego użycia przemocy? W naszej ocenie jest. I nie zgadzamy się w tym zakresie w żadnym razie z obrońcą, który usiłował przekonać, że to jest metoda wychowawcza w stosunku do osoby rozpytywanej stosowana przez policję. Mam nadzieję, że nie w każdej sprawie – mówił sędzia.

Sędzia podkreślał również, że zwroty, których używał wówczas funkcjonariusz wobec 18-latki, były w jego ocenie groźbami bezprawnymi.

- Jak mamy potraktować zwroty, których używa oskarżony? Będziesz miała zarzuty, zostaniesz zatrzymana, czyli pozbawiona wolności. Zostanie zabrany ci telefon, pójdziesz na dołek za to, że nas oszukujesz, bo cię zatrzymamy. Czy to jest tryb oznajmujący w języku polskim, o którym mówił obrońca w trakcie głosów końcowych? W naszej ocenie nie. To jest groźba bezprawna, która wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 246 kodeksu karnego – argumentował sędzia.

  Elbląg, Ogłoszenie wyroku,
Ogłoszenie wyroku, fot. Anna Dembińska

Sąd apelacyjny uznał, że przedstawione potraktowanie odizolowanej, pozostawionej w obecności dwóch innych policjantów, mających nad nią przewagę fizyczną, szarpanie za torebkę, zastraszanie i znieważanie, w takich okolicznościach słusznie zostało uznane przez sąd pierwszej instancji za psychiczne znęcanie się nad 18-latką.

- Chociaż to było krótkotrwałe zachowanie, niemniej jednak intensywne i miało na celu uzyskanie od niej określonych zeznań i informacji – zaznaczył sędzia.

Odniósł się także do samego nagrania, które 18-latka wykonała telefonem podczas przesłuchania. W ocenie sądu obu instancji nie było ono przez nią modyfikowane w żaden sposób i jest autentyczne. Podkreślił, że nagranie zostało zgrane z telefonu przez policję, a nie przez 18-latkę.

- Potwierdzeniem tego, że zapis nie był modyfikowany i stanowił odzwierciedlenie oryginału, a tym samym rzeczywistego przebiegu zdarzenia wynika z opinii biegłego sądowego, który w tej sprawie został powołany z zakresu fonoskopii, której zasięgnął sąd pierwszej instancji, a która w apelacji, jak również w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji w ogóle nie była kwestionowana – mówił sędzia.

Wyrok jest prawomocny. Jak nas poinformował oficer prasowy KMP w Elblągu Bartłomiej K. nie pełni już służby, odszedł z niej sam, jeszcze przed zakończeniem procesu.

Anna Dawid

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Brawo sąd! Dobra argumentacja wyroku.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    1
    aborygen_stont(2026-02-25)
  • Bardzo sprawiedliwy wyrok. Ten wyrok to też przestroga dla innych policjantów którzy myślą, że jak w filmach wszystko im wolno.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    7
    2
    Spacerowicz(2026-02-25)
  • Ciekawe jak bedzie wynik sprawy z tajemniczym zgonem Oliwiera Bartosika z Robotniczej
  • To jest nauczkadla wszystkich policjantów że nie warto się za bardzo angażować w zdobywanie wiedzy od świadków niechcacych wspópracować w celu ustalenia przestępców. Lepiej przedaczać tą wiedzę pokrzywdzonemu i niech on sam ją wydobędzie na wszystkie znane mu metody.
  • Z jednej strony działanie policjanta było bezprawne (przynajmniej w ocenie sądu), ale z drugiej trzeba pamiętać o pokrzywdzonym taksówkarzu i bandycie którego ta dziewczyna kryła (a funkcjonariusz, zapewne dzięki swojemu doświadczeniu, od razu to wyczuł). Ostatecznie w wyniku tej sprawy pokrzywdzeni są wszyscy poza patusem-bantytą - wiwat wymiar sprawiedliwości!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    2
    Rozczarowany wyrokiem(2026-02-25)
  • To nie tylko ten jeden policjant tak robi inni też. Nawet Sam naczelnik
  • powinien dostać nagrodę i awans. niedługo patola będzie zwalniać policjantów.
  • Wielu policjantów lubi władzę, kontrolę ich cieszy to że kogoś zatrzymają z byle kichniecia i zaczną sprawdać taka podnieta chyba władzy, mnie tak sprawdzali za byle co, widać było że go to cieszy, specyficzna praca, nikt nie lubi być kontrolowany i nikt nie lubi jak inni mają rzekomą nietykalność i jej naużywają, dotnieksz takeigo niebeiskeigop i już ci przybiją naruszenie nietykalnosci, czasami lepiej z nimi nie rozmawiac, wszystkich moich znajomych którzy są w policji profilaktycznie odsunąlem od siebie i zakończyłem znajomość. Nie chce ich znać.
  • WIELU PATO-ludzi też lubi władze
  • Żenada
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    2
    Kurson308d(2026-02-25)
  • Zazdrosc wyczuwam, nic nie stoi na przeszkodzie zeby zalapac sie do tej formacji, skoro jak twierdzi wiekszosc patusów wypowiadajacych sie w internecie byle kto tam idzie. ROBOTA NIEWDZIECZNA, nie wiesz na kogo trafisz cwaniaka, cpuna, malolata z nożczkami albo nożem w kieszeni, albo cwaniarę kryjacą sprawcę Hashtagi: #Swiatoszalal
  • Sprawa Oliwiera Bartosika: "Okres trwania śledztwa przedłużono do dnia 19 maja 2026 r. " - info. elblag.
Reklama
 