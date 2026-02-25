Za dwa miliony przebudują sportowy kompleks

Skatepark, tor wrotkarski oraz nowy budynek z szatniami i sanitariatami – tak zmieni się Orlik w Tolkmicku. Inwestycja będzie kosztowała ponad 1,9 mln zł.

Orlik w Tolkmicku przy ul. Sportowej przejdzie remont. Prace obejmą między innymi: budowę nowego budynku socjalno-sanitarnego (ok. 97 m2), który zastąpi dotychczasowe kontenery szatniowo-sanitarne, budowę skateparku (ok. 770 m2) i toru wrotkarskiego (ok. 250 m2), który będzie usytuowany wokół skateparku i pokryty nawierzchnią asfaltową. Zmodernizowana zostanie siłownia zewnętrzna, która liczy sześć zestawów urządzeń.

- Zadanie obejmie również budowę schodów terenowych, modernizację oświetlenia, wymianę mocowań i słupków mocujących siatkę do tenisa ziemnego i siatkówki, montaż nowych koszy do koszykówki, naprawę bram wejściowych do obiektu i ogrodzenia – czytamy na stronie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.

Tolkmicko otrzymało na to zadanie ponad 900 tys. zł rządowej dotacji. Remont wykona wyłoniona w przetargu elbląska firma BULLAIT. Realizacja zadania ma się zakończyć do 20 listopada br. Swoje uwagi do projektu mieszkańcy mogą wysyłać na adres e-mail: sekreteriat@tolkmicko.pl do 6 marca br.