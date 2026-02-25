Ptasia grypa w Elblągu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu wyznaczył na terenie części miasta i gminy strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków. To efekt stwierdzenia w parku Modrzewie ptasiej grypy u dzikich ptaków.

Ptasią grypę (wysoce zjadliwa grypa ptaków podtyp H5N1) wykryto 19 lutego w Parku Modrzewie wśród dzikich ptaków. To zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus atakujący wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty wśród kur i indyków). Źródłem zakażenia są ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne.

W związku z tym 23 lutego Powiatowy Lekarz Weterynarii ustanowił strefę objętą zakażeniem. Obejmuje ona teren miasta Elbląg (na północny zachód od linii łączącej skrzyżowanie ul. Radomskiej z Trasą Unii Europejskiej ze skrzyżowaniem al. Józefa Piłsudskiego z ul. Pułkownika Dąbka biegnącej wzdłuż kolejno: Trasy Unii Europejskiej, ul. Brzeskiej i al. Józefa Piłsudskiego; na zachód od linii łączącej skrzyżowanie al. Józefa Piłsudskiego z ul. płk. Dąbka ze skrzyżowaniem al. Jana Pawła II z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego biegnącej wzdłuż kolejno: ul. płk Dąbka i al. Jana Pawła II; na południowy zachód od linii prostej łączącej skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego z przecięciem ul. Mazurskiej z rz. Dunówką, na południe od linii prostej łączącej przecięcie ul. Mazurskiej z rz. Dunówką z przecięciem rz. Dunówki z rz. Elbląg, na wschód od linii łączącej przecięcie rz. Dunówki z rz. Elbląg z przecięciem ul. Radomskiej z Trasą Unii Europejskiej biegnącej wzdłuż granic administracyjnych gminy miasta) oraz gminy Elbląg (na południowy wschód od linii prostej łączącej przecięcie rz. Dunówki z rz. Elbląg z krzyżówką ul. Radomskiej znajdującej się poniżej miejscowości Bielnik Pierwszy, na wschód od linii łączącej krzyżówkę ul. Radomskiej znajdującej się poniżej miejscowości Bielnik Pierwszy z granicą gminy M. Elbląg i gminy Elbląg biegnącej wzdłuż ul. Radomskiej, na zachód od linii łączącej przecięcie ul. Radomskiej z granicą gminy M. Elbląg i gminy Elbląg z przecięciem rz. Dunówki z rz. Elbląg biegnącej wzdłuż granic administracyjnych gminy)

W strefie obowiązuje szereg obostrzeń mających na celu minimalizację rozprzestrzeniania choroby. Strefa będzie oznaczona żółtymi tablicami z czarnym napisem „„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW- STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.”

„Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze.” - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia lekarza weterynarii.

"Jak dotąd zakażenia ludzi wirusami HPAI są rzadkie (w praktyce ograniczone do Azji i Afryki, od 2023 r. także Ameryki Południowej) -od 2003 r. na świecie stwierdzono mniej niż 1000 przypadków zakażenia człowieka wirusami podtypu H5N1, przypadki dotyczyły osób narażonych na bezpośredni kontakt z chorym/martwym zakażonym ptactwem albo zanieczyszczonym wirusami środowiskiem. Pomimo dużej liczby przypadków grypy ptaków wśród drobiu hodowlanego i dzikiego ptactwa w UE (w tym w Polsce) jak dotąd nie zidentyfikowano w tym regionie infekcji objawowej u ludzi." - informuje strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Co to oznacza dla zwykłego mieszkańca Elbląga? Główny Inspektora Sanitarny zaleca: unikanie kontaktu ze zwierzętami, w tym z martwymi i potencjalnie zarażonymi dzikimi ptakami lub drobiem, unikanie wizyt na targach żywych ptaków i podobnych miejscach o dużej koncentracji ptaków, przestrzeganie zasad higieny osobistej.