Harcerski jubileusz

W sobotę (27 września) odbyło się zwieńczenie obchodów 80-lecia harcerstwa na ziemi elbląskiej. - Kończymy apelem, na który zaprosiliśmy mieszkańców Elbląga, byłych harcerzy oraz instruktorów – mówi phm Tomasz Bocoń, komendant Hufca Elbląg. Zdjęcia.

2025 rok jest dla elbląskich zuchów oraz harcerzy wyjątkowy, ponieważ obchodzą 80-lecie harcerstwa na ziemi elbląskiej. Zwieńczeniem całorocznych działań jest sobotni Start Hufca ZHP Elbląg. O godz. 12 na Osiedlu Marynarzy odbył się uroczysty apel.

- W 1945 roku właśnie w tym miejscu odbyła się pierwsza zbiórka harcerzy. To tutaj jest kolebka harcerstwa powojennego w Elblągu – wyjaśnia phm Tomasz Bocoń.

Obecnie elbląski hufiec zrzesza 550 harcerzy, instruktorów i zuchów.

I ciągle się rozrasta, naprawdę widać chęć wśród rodziców do tego, aby ich dzieci wstąpiły w nasze, harcerskie szeregi. Stan liczebny drużyn podwaja się, powstają nowe jednostki. Harcerstwo w obecnych czasach pozwala młodzieży odetchnąć od natłoku wszystkich cywilizacyjnych udogodnień: komputerów, Internetu. Daje jej odpoczynek w lesie, możliwość poznania przyrody, nabywania różnego rodzaju nowych umiejętności. Młodzież czuje przynależność do jakiejś grupy, a to jest bardzo ważne – mówi phm. Tomasz Bocoń.

Po uroczystym apelu harcerze przemaszerowali do Kamieniczek na Starym Mieści, gdzie ma dziś zostać otwarta wystawa pt. „80 lat harcerstwa ziemi elbląskiej". Zwiedzający mogą zobaczyć m. in.: sztandary i kroniki, harcerskie pamiątki związane z działalnością elbląskich drużyn, materiały multimedialne dokumentujące najważniejsze wydarzenia minionych dekad. Wystawa potrwa do końca października br.