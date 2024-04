Kolejny krok ku zwolnieniom w odlewni...

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał zawiadomienie o planach zwolnień grupowych w odlewni GE Power. Wygaszenie zakładu, o którym pisaliśmy na początku roku, ma zostać przeprowadzone do marca 2025 r.

W 2022 roku General Electric zamknął odlewnię żeliwa, teraz planuje zamknięcie odlewni staliwa, która istnieje w Elblągu od 1948 roku. GE szukało od lat kupca na tę część firmy, ale, jak wynikało z naszych informacji, negocjacje spełzły na niczym. Koncern wydał w sprawie zamknięcia odlewni oświadczenie:

"Biorąc pod uwagę niestabilne warunki rynkowe, z jakimi mierzy się firma GE Vernova, analizowane są różne możliwości zapewniające długotrwały zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników. Ze względu na istniejące wyzwania, opracowano projekt zamknięcia Odlewni w Elblągu i rozpoczęto proces informacyjno-konsultacyjny z przedstawicielami pracowników, zgodnie z wymogami prawnymi. Projekt ten nie dotyczy pozostałej części Zakładu Produkcji Turbin ani innych obszarów działalności firmy w Elblągu. Do czasu zakończenia wymaganych konsultacji nie zostaną podjęte żadne ostateczne decyzje” - informowała spółka w swoim komunikacie z początku tego roku.

Planowane zamknięcie odlewni staliwa spotkało się z silną reakcją pracowników i związków zawodowych. Na terenie zakładu pojawiły się m. in. takie odezwy:

„Zakład, którego historia zaczęła się w 1948 roku, który jest nierozerwalną częścią historii naszego regionu, który ukształtował wiele pokoleń i zakorzenił w naszym regionie szeroko pojęty przemysł metalurgiczny, na skutek proazjatyckiej polityki amerykańskiego koncernu General Electric, kończy swój żywot (...) Informacja o spadku zapotrzebowania na odlewy staliwne, przy jednoczesnym rozwijaniu Zakładu Produkcji Turbin i otwarciu nowej linii produkcyjnej, która po zamknięciu Odlewni będzie zaopatrywana w odlewy staliwne pochodzące z rynków azjatyckich, najprawdopodobniej głównie z Chin, jest absurdem. Zamykanie Odlewni ma na celu jedynie zlikwidowanie polskiego rynku energetycznego i przeniesienie produkcji na rynki azjatyckie w celu maksymalizacji przychodów koncernu”. Autorzy petycji wyrażali m. in. sprzeciw wobec "postępującej degradacji polskiego przemysłu", sugerowali, że likwidacja odlewni to pierwszy krok do zamknięcia w przyszłości Zakładu Produkcji Turbin.

Ogólnopolskie media informują, że Powiatowy Urząd Pracy otrzymał już od koncernu zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, również wysłaliśmy w tej sprawie pytania. Z pracą ma pożegnać się maksymalnie 166 osób, zwolnienia przeprowadzane będą od 1 lipca 2024 do marca 2025 roku.