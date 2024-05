Korkowo-wahadłowo-majówkowo

Ubiegłoroczna majówka na Mierzei Wiślanej przebiegła pod znakiem korków, w tym roku nie jest lepiej. - Powodem były i wciąż są utrudnienia w ruchu na odcinku drogi 501 między Sztutowem i Krynicą Morską, gdzie od listopada 2022 roku trwają prace budowlane, a ruch odbywa się wahadłowo – czytamy na wp.pl. Dodajmy od razu, że dziś (1 maja) doszło też do wypadku na S7 za Nowym Dworem Gdańskim, stał cały pas w kierunku Warszawy.

- Między Stegną a Nowym Dworem Gdańskim jest dziś mnóstwo samochodów, do tego trzeba doliczyć jeszcze trzy wahadła między Kątami Rybackimi a Krynicą Morską - przestrzega nasz Czytelnik.

Pogoda przed majówką, ale także doświadczenia korków z zeszłego roku, mogły zniechęcać do wypraw na Mierzeję Wiślaną, jednak chętnych nie brakuje. Powody do niezadowolenia nadal mogą mieć kierowcy, przedsiębiorcy, turyści, ale podejmowane są też jakieś środki zaradcze.

- Staramy się tak organizować przebudowę drogi wojewódzkiej między Stegną a Krynicą Morską, by minimalizować utrudnienia w długie weekendy i wakacje. Wykonawca zintensyfikował roboty budowlane na wiosnę tego roku, by uwzględnić w harmonogramie zmniejszenie ilości odcinków z ruchem wahadłowym na długi majowy weekend, Boże Ciało i wakacje. Do tego na miejscu będą pracownicy, którzy będą sterowali ruchem ręcznie. Taki system z powodzeniem działał w ubiegłe wakacje i jestem przekonany, że zadziała i w tym roku - mówi dla wp.pl Piotr Michalski, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Na trasie obecnie zminimalizowano liczbę wahadeł do trzech. Przypomnijmy, że prace na newralgicznej z turystycznego punktu widzenia drodze mają potrwać do listopada 2024.

