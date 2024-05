Co wykopią archeolodzy?

Na jednej z działek przy ul. Warszawskiej inwestor buduje dwa bloki mieszkalne. Przed budową konieczne było przebadanie terenu przez archeologów, którzy „dokopali się“ do bruku z XVII wieku. Co się z nim stanie?

Przypomnijmy: w czerwcu ubiegłego roku gdańska firma INPRO kupiła od miasta tren przy ul. Warszawskiej. Deweloper rozpoczął na niej budowę dwóch bloków mieszkalnych. Przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych konieczne było przebadanie terenu przez archeologów. - Ta część miasta to Wyspa Spichrzów, tak więc na terenie na którym prowadzone są prace wykopaliskowe znajdowały się spichlerze, warsztaty i ulice - poinformował nas Sławomir Mioduszewski, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu.

10 marca tego roku na kanale You Tube „CityElblag“ pojawił się film z działki. „Podczas prac archeologicznych przed budową nowego osiedla odkryto XVII wieczny bruk uliczny. Niestety po badaniach bruk zniknie, a jego miejsce zajmą nowe domy mieszkalne... Fajnie gdyby się udało go zachować i zakryć szklaną taflą.“ - czytamy w pierwszych sekundach filmu. Jest to (na razie?) jedyny film na tym kanale.

Zwróciliśmy się do firmy Inpro o zgodę na wejście na teren budowy, rozmowy z archeologami i możliwość zrobienia zdjęć terenu wykopalisk. Zgody nie otrzymaliśmy, zostaliśmy poproszeni o wysłanie pytań do agencji zajmującej się obsługą medialną firmy. 11 marca wysłaliśmy maila z pytaniami, które chcieliśmy zadać archeologom pracującym na miejscu oraz prośbę o przesłanie zdjęć:

fot. INPRO

. I czekaliśmy na odpowiedź. Podczas kolejnych rozmów telefonicznych dowiadywaliśmy się jedynie, że prace nad odpowiedziami trwają. Wysłaliśmy też pytania dotyczące wykopalisk do elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

- Jak na razie odkryto najmłodsze warstwy kulturowe, które są najmłodszym poziomem zagospodarowania historycznej zabudowy Wyspy Spichrzów. Wszystkie zabytki archeologiczne zostaną przekazane do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Relikty architektoniczne zostaną przebadane archeologicznie i zadokumentowane zgodnie z metodyką i standardami badań archeologicznych. Wyniki badań pozwolą podjąć decyzję co dalej. Kierownik prac archeologicznych, jako doświadczony archeolog, prowadzący przez wiele lat badania na Wyspie Spichrzów w Gdańsku na bieżąco informuje tut. Urząd o odkryciach na tym etapie badań - poinformował nas Sławomir Mioduszewski, szef elbląskiej delegatury WUOZ.

Po kilku tygodniach doczekaliśmy się też odpowiedzi z agencji PR obsługującej dewelopera. - Prace polegają od początku na konieczności dokopania się do tzw. calca, czyli odkopywania każdej warstwy, która następnie jest badana i inwentaryzowana. W wyniku tych prac stwierdzono pozostałości po poprzedniej zabudowie, odkryto głównie bruk oraz drewniane pozostałości po spichlerzach i magazynach. Po ocenie wartości merytorycznej lub historycznej, odpowiedzialna komórka z WUOZ podejmuje decyzję o dalszym wykorzystaniu znaleziska. Jeśli w toku prac zostaną odkryte wartościowe elementy, trafią one do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

- Wykopany dotychczas bruk jest aktualnie zabezpieczony i składowany na terenie inwestycji. Wierzymy, że uda się część wykorzystać i wkomponować w nowy obiekt i przylegający teren - odpowiedział Robert Maraszek, wiceprezes INPRO.

Prace archeologiczne na terenie inwestycji jeszcze trwają. Przebadano ok. połowy terenu. Dopiero po ich formalnym zakończeniu ruszy proces inwestycyjny.