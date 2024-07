Kompost z odpadów kupisz za półtora roku

- Zakład Utylizacji Odpadów od dłuższego czasy zbiera odpady organiczne i przetwarza je na kompost. Wciąż jednak mieszkańcy Elbląga nie mogą go kupić i trzeba jeździć po niego do Gdańska. Kiedy to się zmieni? — pyta nasza Czytelniczka. Sprawdziliśmy, jak się sprawy mają.

Jak się dowiedzieliśmy, instalacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu przy ul. Mazurskiej jest w stanie przerobić ok. 12 tysięcy ton kompostu rocznie. W 2023 roku trafiło tam ok. 8 tys. ton odpadów organicznych, z których ten kompost powstaje (ok. 5,5 tysiąca z Elbląga i ok. 2,5 tys. z gmin powiatu elbląskiego i braniewskiego). Z tego materiału po odpowiedniej obróbce powstaje tzw. polepszacz do gleby, który może być przeznaczony do sprzedaży.

- Wciąż brakuje decyzji, by można było ten środek sprzedawać mieszkańcom Elbląga. Mimo że ZUO od długiego czasu zbiera odpady organiczne i przetwarza je na kompost. Jedyną opcją pozyskania kompostu jest obecnie zakup w Gdańsku, w Szadółkach. Niestety, trzeba tam specjalnie pojechać, mieć własny transport, sporo z tym problemów. Kiedy będzie to możliwe w Elblągu? – pyta nasza Czytelniczka, pani Magdalena.

Dyrektor ZUO Andrzej Lemanowicz informuje, że spółka rozpoczęła procedurę „uzyskiwania środka poprawiającego właściwości gleby” w 2023 roku.

- Proces uzyskania polepszacza glebowego, jest wieloetapowy i wymaga przeprowadzenia badań i wydania opinii różnych organów administracyjnych. Obecnie jesteśmy po etapie poboru i badań prób oraz pierwszej pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu dotyczącej przetwarzania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów kuchennych. Ponadto jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji, instrukcji i procedur, które są niezbędne do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wprowadzanie do obrotu kompostu wyprodukowanego w zakładzie ZUO jako środka poprawiającego właściwości gleby – informuje Andrzej Lemanowicz. - Uzyskanie opinii różnych organów administracyjnych oraz decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie warunkuje produkcję środka poprawiającego właściwości gleby. Normą jest, że proces ten może trwać od 18 do 24 miesięcy.

ZUO planuje, że sprzedaż takiego glebowego polepszacza będzie możliwa w Elblągu na przełomie lat 2025/2026. Dodajmy, że budowa kompostowni w ZUO kosztowała 19 mln złotych.