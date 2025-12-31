Pierwsze takie kolumbarium

220 tys. zł kosztowała będzie budowa pierwszego kolumbarium w gminie Pasłęk. Na ten cel zabezpieczono już środki w przyszłorocznym budżecie miasta.

Kolumbarium ma zostać wybudowane na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena, w rejonie pierwszej bramy. Projekt kolumbarium opracowała już w 2023 roku firma Cor-Cad Piotr Koroblewski z Pasłęka.

- Inwestycja będzie prowadzona na podstawie ww. dokumentacji projektowej oraz realizowana etapowo, co pozwoli na racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni cmentarnej. Kolumbarium zostanie obłożone płytami granitowymi w kolorze czarnym i szarym, zastosowanie granitu zapewni trwałość oraz estetyczny wygląd obiektu. W pierwszym etapie planuje się budowę trzech ścian kolumbarium, z których każda będzie zawierała 12 nisz urnowych. W jednej niszy przewidziana będzie możliwość złożenia maksymalnie czterech urn, w zależności od ich wielkości, co pozwoli na elastyczne i praktyczne wykorzystanie dostępnych miejsc – czytamy w informacji UM w Pasłęku.

Pochówki w kolumbariach zyskują coraz większą popularność: zajmują mniej przestrzeni, a ich utrzymanie jest tańsze niż w przypadku tradycyjnych grobów. Do 2022 roku na elbląskim cmentarzu Dębica było 26 kolumbariów z miejscami na 564 nisze. Potem wybudowano szesnaście nowych, podwójnych kolumbariów w kwaterze E II. Łącznie są w tym sektorze 672 nisze, każda może pomieścić 4 urny.