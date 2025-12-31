UWAGA!

----

Nocny atak zimy

 Elbląg, fot Kom Powiatowa Policji w Ostródzie
fot Kom Powiatowa Policji w Ostródzie

„Jeśli nie musicie, nie wyjeżdżajcie dziś autem z domu” - apeluje Miasto Ostróda na swoich mediach społecznościowych. Atak zimy sparaliżował ruch drogowy na siódemce w okolicy tego miasta. Korek miał długość 16 kilometrów, a kierowcy (i pasażerowie) w samochodach spędzali długie godziny.

Obfite opady śniegu sparaliżowały ruch drogowy na siódemce w okolicy Ostródy. „Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km — ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km — od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.” - możemy przeczytać na portalu onet.pl

O skali trudności świadczy fakt, że kilkanaście osób zdecydowało się skorzystać z noclegu w ostródzkim ratuszu – taką możliwość zaoferowali lokalni urzędnicy. Przekazali ono także m.in. powerbanki, ciepłe napoje i kanapki dla stojących w korku.

Ruch na siódemce został udrożniony w nocy, ale...

„Takiej nocy to nie pamiętam. Pomagamy tym, którzy po 10-12-14 godzinach podróży wydostali się z historycznego korka na S7...

Tym, którzy tam tkwili pomogliśmy w pierwszej kolejności - wspólnie z Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie dostarczając im gorące napoje, przekąski, wodę czy powerbanki. Teraz wspieramy osoby, które nie są w stanie kontynuować dalszej jazdy. To zrozumiałe po mordędze, którą przeżyli. Kawa, herbata, prąd i łóżka czekają w Urzędzie Miejskim. Nasze gabinety czy sala sesyjna zamieniają się w tymczasowe noclegi, z których korzystają podróżni. W życiu nie pomyślałbym, że ten dzień tak się skończy.

Wzruszające są też odruchy Waszych serc. Państwo Russel i Veronica Dent z Kajkowa udostępnili na przykład pokoje dla rodziców z maleńkimi dziećmi. Pokierowaliśmy tam rodziny, które wymagały nieco lepszych niż urzędowe warunków. Dziękuję to za mało...

A na mieście walka trwa dalej. Od drugiej jeżdżą pługopiaskarki tocząc nierówną walkę z żywiołem. A my czekamy. I pomagamy.” - czytamy na profilu Do Ostródy prowadzonym przez Rafała Dąbrowskiego, burmistrza miasta.

Ostróda uruchomiła też bezpłatną komunikację miejską. Warunki drogowe w całym województwie są bardzo złe.

„Na drodze W507, szczególnie na odcinku Braniewo - Lipowina panują bardzo trudne i niebezpieczne warunki. Na jezdni zalega zbita warstwa śniegu, a pod nią znajduje się lód, co powoduje znacznie wydłużoną drogę hamowania i ryzyko poślizgu. Zalecamy: znaczne zmniejszenie prędkości, zachowanie dużych odstępów między pojazdami, unikanie gwałtownych manewrów. Prosimy o ostrożność i przekazywanie informacji innym kierowcom.” - apeluje Komenda powiatowa Policji w Braniewie.

W okolicach Elbląga nie ma większych zatorów. Policja apeluje o bezpieczną jazdę. Wg prognoz pogody zima na razie nie chce odpuszczać.

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • I to jest kryzys prawdziwy i groźny. W nocy ostry mróz wszystko zamarźnie bedzie jazda bez trzymanki, wszystkiego dobrego w Nowym. Roku wszystkim - bez kryzysów.
Reklama
 