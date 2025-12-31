Nocny atak zimy

„Jeśli nie musicie, nie wyjeżdżajcie dziś autem z domu” - apeluje Miasto Ostróda na swoich mediach społecznościowych. Atak zimy sparaliżował ruch drogowy na siódemce w okolicy tego miasta. Korek miał długość 16 kilometrów, a kierowcy (i pasażerowie) w samochodach spędzali długie godziny.

Obfite opady śniegu sparaliżowały ruch drogowy na siódemce w okolicy Ostródy. „Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km — ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km — od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.” - możemy przeczytać na portalu onet.pl

O skali trudności świadczy fakt, że kilkanaście osób zdecydowało się skorzystać z noclegu w ostródzkim ratuszu – taką możliwość zaoferowali lokalni urzędnicy. Przekazali ono także m.in. powerbanki, ciepłe napoje i kanapki dla stojących w korku.

Ruch na siódemce został udrożniony w nocy, ale...

„Takiej nocy to nie pamiętam. Pomagamy tym, którzy po 10-12-14 godzinach podróży wydostali się z historycznego korka na S7...

Tym, którzy tam tkwili pomogliśmy w pierwszej kolejności - wspólnie z Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie dostarczając im gorące napoje, przekąski, wodę czy powerbanki. Teraz wspieramy osoby, które nie są w stanie kontynuować dalszej jazdy. To zrozumiałe po mordędze, którą przeżyli. Kawa, herbata, prąd i łóżka czekają w Urzędzie Miejskim. Nasze gabinety czy sala sesyjna zamieniają się w tymczasowe noclegi, z których korzystają podróżni. W życiu nie pomyślałbym, że ten dzień tak się skończy.

Wzruszające są też odruchy Waszych serc. Państwo Russel i Veronica Dent z Kajkowa udostępnili na przykład pokoje dla rodziców z maleńkimi dziećmi. Pokierowaliśmy tam rodziny, które wymagały nieco lepszych niż urzędowe warunków. Dziękuję to za mało...

A na mieście walka trwa dalej. Od drugiej jeżdżą pługopiaskarki tocząc nierówną walkę z żywiołem. A my czekamy. I pomagamy.” - czytamy na profilu Do Ostródy prowadzonym przez Rafała Dąbrowskiego, burmistrza miasta.

Ostróda uruchomiła też bezpłatną komunikację miejską. Warunki drogowe w całym województwie są bardzo złe.

„Na drodze W507, szczególnie na odcinku Braniewo - Lipowina panują bardzo trudne i niebezpieczne warunki. Na jezdni zalega zbita warstwa śniegu, a pod nią znajduje się lód, co powoduje znacznie wydłużoną drogę hamowania i ryzyko poślizgu. Zalecamy: znaczne zmniejszenie prędkości, zachowanie dużych odstępów między pojazdami, unikanie gwałtownych manewrów. Prosimy o ostrożność i przekazywanie informacji innym kierowcom.” - apeluje Komenda powiatowa Policji w Braniewie.

W okolicach Elbląga nie ma większych zatorów. Policja apeluje o bezpieczną jazdę. Wg prognoz pogody zima na razie nie chce odpuszczać.