Koniec sporu zbiorowego w EPWiK. Co zawiera porozumienie?

Zakończył się spór zbiorowy między związkowcami a zarządem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wiemy, jaka jest treść porozumienia w tej sprawie.

Porozumienie z zarządem EPWiK podpisały: NSZZ Solidarność (Komisja Zakładowa w EPWiK), Związek Zawodowy Pracowników EPWiK Sp z o.o. oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług.

- Wszyscy pracownicy EPWiK Sp. z o.o. otrzymają od 1 października 2024 r. podwyżki w kwocie 450 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze + premia) na pełen etat. Dodatkowo spółka zgodziła się na przyznanie na wniosek NSZZ Solidarność Komisji Zakładowej EPWiK Sp. z o.o. podwyższonej premii od miesiąca września do grudnia 2024 r. – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Marek Misztal, prezes EPWiK.

Jak wynika z treści porozumienia, podwyżki w spółce były możliwe dzięki wprowadzeniu nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na lata 2024-2027 (podwyżka cen dla mieszkańców wynosi ok. 27 proc.). Wcześniej – od stycznia 2024 r. – pracownicy otrzymali po 600 zł brutto podwyżki.

W pierwszym roku taryfowym na podwyżki wynagrodzeń w spółce będzie przeznaczony w sumie 1 mln złotych (wraz ze składkami ZUS). „Powrót do dalszych rozmów na temat sytuacji materialnej pracowników pracowników EPWiK może nastąpić między 10 a 25 czerwca 2025 roku, na co strony wyrażają zgodę, a wzrost wynagrodzeń może nastąpić nie wcześniej niż od lipca 2025 roku” – czytamy w treści porozumienia, do którego dotarliśmy. Jednocześnie jego strony uznają, że spór zbiorowy w EPWiK jest zakończony.

- Nasz związek wciąż czeka na przedstawienie wyników audytu, który w maju bieżącego roku obiecał prezydent miasta Michał Missan. Jego wyniki miały przesadzić o tym, czy prezes firmy Marek Misztal zachowa stanowisko i czy miasto zdecyduje się na wprowadzenie dodatku stażowego w wodociągach – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa (jest w nim zrzeszony Ogólnopolski Zwiążek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług), który złożył także wniosek o udostępnienie wyników audytu.