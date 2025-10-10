Krok w stronę nowej ścieżki na Górę Chrobrego

Jest dwóch chętnych w przetargu na opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej na północnym zboczu Góry Chrobrego. Obie oferty mieszczą się w finansowych założeniach samorządu.

- Będzie to utwardzony trakt prowadzący żółtym szlakiem, przeznaczony dla spacerowiczów i rowerzystów. Jednocześnie, w sytuacjach awaryjnych, umożliwi on dojazd służbom ratunkowym do ul. Wschodniej (...). Skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych i medycznych może być kluczowe dla ratowania zdrowia i życia elblążan. Dlatego też Prezydent podjął decyzję o realizacji tego zadania - informował wcześniej o tej inwestycji Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Oferty złożyły dwie firmy. To NEOX sp. z o.o. z Gdańska (niespełna 133 tys. zł brutto) i Tomasz Wojtanowski Obsługa Inwestycji Budowlanych z Elbląga (ponad 191 tys. zł brutto. Teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy. Miasto chce przeznaczyć na to zadanie 200 tys. zł brutto. Kryteria brane pod uwagę to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta (40 proc.).

Planowana inwestycja wiąże się z dyskusją wokół drogowego zagospodarowania tej części miasta, co do którego zainteresowani mieszkańcy mają zróżnicowane oczekiwania. Przypomnijmy, że po zakończeniu przebudowy ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego, przeprowadzone zostaną badania natężenia ruchu. Ich wyniki pozwolą ocenić, jak zmienił się układ komunikacyjny w tej części miasta i dadzą podstawę do dalszych decyzji w sprawie organizacji ruchu w rejonie ulic Łęczyckiej, Bema, Grottgera i Kościuszki.