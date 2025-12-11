Nie żyje Barbara Fitas

- Po długiej i nieuleczalnej chorobie w wieku 73 lat odeszła od nas Barbara Fitas, wieloletnia nauczycielka języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu – poinformowała Dyrekcja I LO

W krótkich wspomnieniach o zmarłej, Pani Ela napisała:

Basia Fitas była moja koleżanką z klasy w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu i później na wydziale anglistyki UAM w Poznaniu. Była powszechnie lubiana, życzliwa i koleżeńska, niezawodna, o wysokiej kulturze osobistej. Jak mi kiedyś powiedziała, uczyła się nie z konieczności, lecz z ciekawości poznawania tego co nowe i pragnienia poszerzania swojej wiedzy. Tym, co wyróżniało ja jako nastolatkę była jej dojrzałość, wysoce wykształcona etyczność oraz poczucie sprawiedliwości. Dużo wymagała od siebie, a i innym wysoko stawiała poprzeczkę.

Tak też było później, kiedy wróciła do I LO jako nauczycielka angielskiego. Jak napisał Pan Marek, uczeń Pani Barbary Fitas:

Pani Basia starała się przekazywać nam wiedzę na najwyższym poziomie, motywując nas do mówienia z wykorzystaniem nowo poznawanej gramatyki i zwrotów, jednocześnie angażując całą klasę. Trudno było liczyć na taryfę ulgową, a z drugiej strony, była ulubionym nauczycielem dla wielu z nas.

U schyłku życia pani Barbary, mogliśmy widzieć ją w chorobie, przykutą do łóżka - cichą, cierpliwą, pogodną, ale wciąż ciekawą świata.

Będzie nam Ciebie brakowało, Basiu. Spoczywaj w pokoju. Z Panem Bogiem.

Pogrzeb obędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025.

O godzinie 11:30 w starej kaplicy cmentarza Dębica zostanie wystawiona urna z prochami i odmówiony różaniec za zmarłą, a o godzinie 12:00 odbędzie się pogrzeb.

Zainteresowanych uczestnictwem we mszy świętej w intencji Pani Barbary Fitas zapraszamy w piątek, 12 grudnia na godzinę 16:30 do kaplicy w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ulicy Toruńskiej 17.