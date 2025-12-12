Rozpoczęła się rozbiórka spalonej sortowni odpadów

UWAGA!

Prawie pół miliona zł netto będzie kosztować rozbiórka sortowni odpadów w Elblągu po pożarze. Prace właśnie się rozpoczęły. Pracownicy sortowni mogą już korzystać z budynku, który ocalał z pożaru. Zobacz zdjęcia.

Rozbiórkę sortowni po pożarze prowadzi elbląska firma Selmet. Umowa, którą zawarł Zakład Utylizacji Odpadów, przewiduje zakończenie prac do 9 stycznia przyszłego roku.

– Koszt rozbiórki wyniesie 495 tys. zł netto i zostanie pokryty z pozyskanych surowców z rozbiórki – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Eliza Leszczyńska-Rogalska, specjalista da. promocji i edukacji ekologicznej ZUO w Elblągu.

Na likwidację szkód po pożarze sortowni ZUO otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200 tys. złotych.

Budynek biurowo-socjalny, który przylegał do sortowni, ocalał z pożaru. Jak informuje ZUO, nadaje się do użytkowania, co potwierdziła ekspertyza techniczna obiektu. Pracownicy już z budynku korzystają.

Spółka 11 grudnia podpisała umowę na dostawę „semimobilnej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów”. Ma być dostarczona do ZUO w ciągu 20 tygodni i kosztować 3,5 mln zł brutto.

– Obecnie pracownicy ZUO ręcznie segregują odpady – dodaje Eliza Leszczyńska-Rogalska.

Odpady zmieszane są wywożone do innych sortowni na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. ZUO apeluje do mieszkańców o jak najdokładniejszą segregację odpadów przed ich wyrzuceniem do pojemników, co pozwoli ograniczyć koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadów i ułatwi pracę ZUO.

RG

