Obradowali młodzi radni

Dziś (11 grudnia) radni Młodzieżowej Rady Miasta w Elblągu spotkali się na drugiej sesji podczas tej kadencji. Zobacz zdjęcia. Jakie uchwały podjęli?

Dziś (11 grudnia) w Urzędzie Miejskim odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przypomnijmy: w maju ubiegłego roku w elbląskich szkołach odbyły się wybory, 4 listopada ubiegłego roku odbyła się pierwsza sesja, na której wybrano prezydium.

Do zadań MRM należy: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy.

Przez rok elbląscy młodzieżowi radni złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu, zorganizowali koncert „Młodzież na Fali”, uczestniczyli w cyklu czterech spotkań i projekcie realizowanym przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, wzięli udział w rozmowach konsultacyjnych, które odbywały się w Ostródzie (konsultacje dotyczyły utworzenia miejsca dla młodzieży w mieście). Radni wzięli też udział w międzynarodowych projektach D-EFFECT (w jego ramach przedstawiciele MRM byli w sejmie oraz na Festiwalu Demokracji w Oshreed w Danii oraz współorganizowali dwa okrągłe stoły poświęcony organizacji lokalnego festiwalu demokratycznego oraz uczestniczyli w Festiwalu Demokratycznym w Dzierzgoniu ) oraz STREETS FOR THE YOUTH (przedstawiciel MRM uczestniczył w wizycie studyjnej w Burger w Belgii). W piątek (12 grudnia) w Elbląskim Parku technologicznym odbędą się też Mikołajki współorganizowane przez młodzieżowych radnych.

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku dorośli radni podjęli trzy uchwały dotyczące Młodzieżowej Rady Miejskiej. W lutym zmienili organizację Rady m.in. ograniczając liczbę młodzieżowych radnych do maksymalnie 33, kadencja rady zaczyna się od dnia ślubowania, opiekun rady nie musi mieć już doświadczenia pedagogicznego, wystarczy samo samorządowe. W marcu rozszerzono prawa wyborcze na uczniów, obecnie prawa wyborcze mają mieszkańcy Elbląga w wieku od 13 do 20 lat. W czerwcu ponownie wybrano radnego Tomasza Budzińskiego na opiekuna Rady.

Na dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie miejsca dla młodych w Elblągu, nawiązania współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Dzierzgoniu oraz wyznaczenia priorytetowych kierunków działań na rok 2026.

W projekcie uchwały dotyczącej miejsca dla młodych (kilka dni temu informowaliśmy o powstaniu klubu dla młodzieży w Centrum Handlowym Ogrody) młodzi radni rekomendują, aby w programie działania nowej przestrzeni były organizowane następujące bloki tematyczne: zajęcia artystyczne, warsztaty z tworzenia graffiti i rysowania; cykliczne zawody z tenisa stołowego, piłkarzyków oraz bilarda; wspólne dni grania w gry planszowe; cykliczne wystąpienia lokalnych młodzieżowych artystów, zespołów muzycznych; organizacja warsztatów tematycznych, na temat wyzwań współczesnego świata; praktyczne warsztaty wiedzy na temat dorosłego życia, opłaty podatków i załatwiania spraw administracyjnych.

Celem współpracy pomiędzy młodzieżowymi radami Elbląga i Dzierzgonia, o której mowa w kolejnym projekcie uchwały ma być: wspólne reprezentowanie interesów młodzieży na szczeblu miejskim i wojewódzkim; organizowanie wspólnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działalności samorządowej młodzieży; współpraca przy tworzeniu projektów i rekomendacji w zakresie polityki młodzieżowej.

Priorytetowymi działaniami rady na rok 2026 mają być: aktywizacja obywatelska młodzieży w ramach budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego; opiniowanie uchwał Rady Miejskiej, które obejmują problemy młodzieży; działalność na rzecz wolontariatu oraz zaangażowanie się w działalność charytatywną; przeprowadzenie lub uczestniczenie w kampaniach społecznych dot. problemów młodzieży, zdrowia, bezpieczeństwa oraz wyzwań współczesnego świata; podjęcie szerszej współpracy ze szkołami na terenie miasta; podjęcie większej współpracy z organizacjami pozarządowymi.