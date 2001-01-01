Kto wyremontuje przedszkole na Bema

Miasto ogłosiło przetarg na remont budynku przy ul. Bema 9. Inwestycja ma być dofinansowana z rządowych środków.

Przypomnijmy, że remont przedszkola nr 8 miał się rozpocząć jesienią 2024 roku, po długiej walce rodziców o uratowanie placówki przed zamknięciem. Prace się jednak nie rozpoczęły, bo okazało się, że jedyny oferent, który zgłosił się do przetargu, zaproponował wówczas cenę o 1,5 mln wyższą od szacunków ratusza i przetarg został unieważniony. Władze miasta po tej decyzji przystąpiły do zmian w dokumentacji projektowej i ponownie rozpoczęły procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Ma tu być już nie tylko przedszkole, ale i żłobek na 80 miejsc.

- Na wykonanie tej inwestycji mamy do dyspozycji 9,2 mln zł. Podobnie jak w żłobku przy ul. Mielczarskiego, i tutaj w jednej lokalizacji będzie żłobek i przedszkole – mówił w jeszcze w lutym 2025 roku Michał Missan, prezydent Elbląga. - Chcemy elastycznie reagować: jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy robić nabory do przedszkola, jeżeli nie, to będą miejsca żłobkowe. W programie „Aktywny Maluch” jest oczywiście warunek, żeby przez trzy lata 80 proc. zadeklarowanej liczby miejsc była zapełniona

Władze Elbląga jeszcze za kadencji prezydenta Witolda Wróblewskiego, otrzymały dofinansowanie na remont przedszkola z rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3,4 mln zł. Już za kadencji Michała Missana - 5,7 mln złotych z programu "Aktywny Maluch" (w sumie to więc prawie 9,2 mln zł, o których wspominał prezydent - red.).

29 sierpnia miasto ogłosiło ponownie przetarg na remont budynku. Firmy, które chciałyby się go podjąć, mogą składać swoje oferty do 18 września. Jak czytamy w dokumentach przetargowych, przedmiotem zamówienia jest m.in.: wykonanie renowacji elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz rozbudowa budynku wraz z dostawą i montażem wyposażenia i urządzeń.”

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami władz miasta, remont ma się rozpocząć w czwartym kwartale tego roku, prace mają się zakończyć w czerwcu przyszłego roku.