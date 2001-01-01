Kiedy remont przedszkola, o które walczyli rodzice?

Co dalej z obiecanym remontem przedszkola nr 8 przy ul. Bema? Miasto jeszcze 2024 roku unieważniło przetarg na jego remont, do dzisiaj nie wyłoniono wykonawcy prac. Przypomnijmy, że inwestycja ma być dofinansowana z rządowych środków.

Remont przedszkola miał się rozpocząć jesienią 2024 roku, po długiej walce rodziców o uratowanie placówki przed zamknięciem. Prace się jednak nie rozpoczęły, bo okazało się, że jedyny oferent, który zgłosił się do przetargu, zaproponował wówczas cenę o 1,5 mln wyższą od szacunków ratusza i przetarg został unieważniony.

Władze miasta po tej decyzji przystąpiły do zmian w dokumentacji projektowej i ponownie rozpoczęły procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Ma tu być już nie tylko przedszkole, ale i żłobek na 80 miejsc.

- Na wykonanie tej inwestycji mamy do dyspozycji 9,2 mln zł. Podobnie jak w żłobku przy ul. Mielczarskiego, i tutaj w jednej lokalizacji będzie żłobek i przedszkole – mówił w jeszcze w lutym 2025 roku Michał Missan, prezydent Elbląga. - Chcemy elastycznie reagować: jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy robić nabory do przedszkola, jeżeli nie, to będą miejsca żłobkowe. W programie „Aktywny Maluch” jest oczywiście warunek, żeby przez trzy lata 80 proc. zadeklarowanej liczby miejsc była zapełniona

Przypomnijmy, że władze Elbląga jeszcze za kadencji prezydenta Witolda Wróblewskiego, otrzymały dofinansowanie na remont przedszkola z rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3,4 mln zł. Już za kadencji Michała Missana - 5,7 mln złotych z programu "Aktywny Maluch" (w sumie to więc prawie 9,2 mln zł, o których wspominał prezydent - red.).

- Trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę dot. przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu wraz ze zmianą sposobu użytkowania. W trakcie opracowywania jest również specyfikacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga. - Co do środków – to jeszcze żadne nie wpłynęły. Mamy promesę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – płatności są dopiero po realizacji zadania, a w ramach Aktywnego Malucha czekamy na umowę dofinansowania – dodała Joanna Urbaniak.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami władz miasta, remont ma się rozpocząć w czwartym kwartale tego roku, prace mają się zakończyć w czerwcu przyszłego roku.

Dotychczas do Przedszkola nr 8 uczęszczało 17 dzieci, większość z nich od września rozpocznie naukę w szkole. Czwórka, która pozostanie, razem z personelem, ma być przeniesiona do innej placówki, by możliwy był remont.