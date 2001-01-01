Liczba bezrobotnych najwyższa od czterech lat

2903 elblążan było w lipcu zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie Pracy. Ostatnio, ponad 2900 mieszkańców naszego miasta w statystykach PUP było... w lipcu 2021 r (2907 osób). Liczba bezrobotnych znów wzrosła miesiąc do miesiąca.

Kilka tygodni opublikowaliśmy tekst „Bezrobocie w górę”, w którym przedstawiliśmy niepokojący trend dotyczący wzrostu liczby mieszkańców Elbląga zarejestrowanym w lokalnym Powiatowym Urzędzie Pracy w pierwszym półroczu 2025 r. Lipiec przyniósł jeszcze gorsze dane. W elbląskim PUP w lipcu było zarejestrowanych 2903 mieszkańców naszego miasta. Ostatni raz tylu elblążan widniało w statystykach PUP dokładnie cztery lata temu – w lipcu 2021 r. W lipcu ubiegłego roku w PUP zarejestrowanych było „tylko” 2391 elblążan – 512 osoby mniej.

Wzrosła też statystyka, jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu. W lipcu było ich 2324, co oznacza wzrost w stosunku do czerwca o 38 osób. Stopy bezrobocia w lipcu elbląski PUP jeszcze nie podał.

Na poniższym wykresie przedstawiamy zmianę liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 2025 r.

- Wzrost bezrobocia w Elblągu i powiecie elbląskim w lipcu 2025 roku może wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, zmiany w przepisach dotyczących rejestracji jako osoba bezrobotna, które weszły w życie w czerwcu 2025 r., mogły wpłynąć na statystyki. Rejestrowanie w urzędzie jest teraz możliwe w miejscu zamieszkania, a nie tylko zameldowania, oraz dotyczy również rolników. Po drugie, możliwe jest, że wzrost bezrobocia jest jedynie efektem statystycznym, a nie realnym pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. Po trzecie, należy wziąć pod uwagę zmiany strukturalne w gospodarce oraz nowe przepisy regulujące funkcjonowanie rynku pracy. - wyjaśnia Jolanta Marynowska, kierownik działu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Zdaniem urzędniczki warto również rozważyć wpływ sezonowości zatrudnienia, brak dopasowania umiejętności bezrobotnych do oczekiwanych przez pracodawców, wysokie koszty pracy mogące zniechęcać do zatrudniania, niski poziom wykształcenia części społeczeństwa, zaniedbanie pewnych gałęzi gospodarki oraz bliskość Trójmiasta.

Liczby, które krzyczą

Jak wygląda rozbudowana statystyka elbląskiego bezrobocia w lipcu 2025 r. przedstawiamy w tabelce poniżej. Dla porównania przedstawiamy też dane z czerwca 2025 r. i lipca 2024 r. Warto zwrócić uwagę na spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku w porównaniu do czerwca 2025 r.

lipiec 2025 r. czerwiec 2025 r. lipiec 2024 r. ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety liczba bezrobotnych 2903 1467 2818 1418 2391 1249 w tym z prawem do zasiłku 456 253 479 254 370 225 dotychczas niepracujący 217 130 194 115 157 107 12 miesięcy od zakończenia nauki 39 20 31 13 28 18 bez kwalifikacji zawodowych: 1052 576 1035 566 799 462 bez doświadczenia zawodowego 388 241 358 224 317 207 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka --- 320 --- 312 --- 297 do 30. roku życia 574 358 538 331 442 294 do 25. roku życia 289 162 271 144 206 128 długotrwale bezrobotne 1186 630 1150 607 1073 590 powyżej 50. roku życia 860 323 851 321 742 293 posiadające minimum 1 dziecko do 6. roku życia 299 276 294 270 297 275 z niepełnosprawnościami 206 114 207 110 251 122

Na jaką pomoc może liczyć bezrobotny z Powiatowego Urzędu Pracy?

1 czerwca 2025 r weszły w życie nowe przepisy. Zgodnie z nimi osoba zarejestrowana w PUP może liczyć na: finansowanie szkoleń indywidualnych (do 300 proc. średniego wynagrodzenia), jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie (zwrot kosztów dojazdu), refundację kosztów opieki nad dzieckiem, finansowanie egzaminów/licencji, staże i prace interwencyjne we współpracy z pracodawcami, prace społecznie użyteczne, szkolenia oraz projekty finansowane z funduszy unijnych.

- Należy zaznaczyć, że osoby kierowane na poszczególne formy aktywizacji zawodowej muszą spełniać warunki określone w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia dla poszczególnych form wsparcia, a w przypadku projektów realizowanych w ramach środków EFS+ dodatkowo kryteria obowiązujące przy realizacji tych projektów – informuje Jolanta Marynowska. - Powiatowe Urzędy Pracy mają ustawowy obowiązek nie tylko rejestrowania bezrobotnych i wypłacania zasiłków, ale też aktywnie przeciwdziałać bezrobociu i wspierać rynek pracy.

Sprawdzamy, jak to wygląda w liczbach. W poniższej tabelce przedstawiamy liczbę elblążan zarejestrowanych w PUP, które korzystały z różnych form pomocy oferowanej przez elbląski urząd.

forma pomocy bezrobotni biorący udział w formach pomocy w lipcu 2025 bezrobotni kończący udział w formach pomocy w lipcu 2025 ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety prace interwencyjne 44 32 2 2 roboty publiczne 6 3 0 0 szkolenie 11 5 1 1 staż 105 76 15 10 przygotowanie zawodowe dorosłych 1 1 0 0 zakończyły określony w umowie okres prowadzenia działalności gospodarczej --- --- 7 5

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nikt nie korzysta z takich form pomocy osobom bezrobotnym jak: szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, staż w ramach bonu stażowego, prace społecznie użyteczne, świadczenie aktywizacyjne, grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej, refundacja składek na świadczenia społeczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia.

Lipiec: ilu bezrobotnych przybyło, a ilu ubyło?

W lipcu tego roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu zarejestrowali 389 elblążan (w tym 195 kobiet; w nawiasach podajemy liczbę kobiet). Prawo do zasiłku miało 94 (55) z nich. 302 (146) zostało zarejestrowanych po raz kolejny. 20 (13) wróciło do PUP po zakończeniu stażu, 3 (1) po ukończeniu szkoleń.

Ze statystyk bezrobotnych elblążan ubyło 304 (146) osób. Prawie 2/3 z nich (195; w tym 96 kobiet) znalazło pracę; z czego 166 (84) pracę niesubsydiowaną. W tej liczbie jest 7 mężczyzn i 2 kobiety, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej. Do pracy sezonowej nie trafił nikt.

Statystyka pracy subsydiowanej przedstawia się następująco: 3 mężczyzn i 7 kobiet podjęło prace interwencyjne, 18 osobom (w tym 5 kobietom) zrefundowano koszty zatrudnienia bezrobotnego, 1 mężczyzna trafił do kategorii „inne”. 24 (14) osoby rozpoczęły staż, 3 mężczyzn i 1 kobieta rozpoczęła szkolenie.

26 (9) zostało skreślonych z ewidencji z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy. 1 kobieta i 1 mężczyzna nie potwierdzili gotowości do pracy. 28 (15) dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.. 5 (2) osiągnęły wiek emerytalny, 3 (1) nabyty prawa emerytalne, kolejne 2 kobiety nabyły prawa do świadczenia przedemerytalnego. 15 (5) straciło status bezrobotnego z innych przyczyn.

Otwarte pozostaje pytanie, czy czeka nas dalszy wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia?