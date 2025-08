Bezrobocie w górę

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

7,3 proc. - tyle wynosiła w czerwcu stopa bezrobocia w Elblągu. To wzrost zarówno rok do roku (w lipcu 2024 r wynosiła 6,2 proc.), jak i w porównaniu do poprzedniego miesiąca (w maju było 7,1 proc.). W czerwcu w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2818 elblążan – najwięcej od lutego 2022 r.

Od 2021 r. stopa elbląskiego bezrobocia w pierwszym półroczu zasadniczo spadała. W tym roku jest inaczej. W styczniu stopa bezrobocia w Elblągu wynosiła 6,9 proc, w lutym i marcu wzrosła do 7,2 proc., w kwietniu i maju spadła do 7,1 proc, aby w czerwcu znów wzrosnąć do 7,3 proc. Na poniższym wykresie przedstawiamy, jak elbląskie bezrobocie wyglądało w pierwszych półroczach w latach 2021-2025. W Powiatowym Urzędzie Pracy w czerwcu było zarejestrowanych 2818 elblążan – najwięcej od... lutego 2022 r. (wówczas było 2841 mieszkańców Elbląga). Dla porównania poniżej przedstawiamy, ile w poszczególnych miesiącach w latach 2021-2025 wynosiła stopa bezrobocia w powiecie elbląskim. W roku 2025 (podobnie jak w ubiegłych) zasadniczo spadała w okresie styczeń-czerwiec. W czerwcu 2025 r. w PUP było zarejestrowanych 2286 mieszkańców powiatu elbląskiego. Jak wyglądała statystyka bezrobotnych elblążan w czerwcu 2025 r? Zarejestrowano 304 nowych bezrobotnych (w tym 142 kobiety), podjęło pracę 175 osób (w tym 90 kobiet). W statystykach PUP widniało 1400 bezrobotnych mężczyzn i 1418 bezrobotnych kobiet. Prawo do zasiłku posiadało tylko 16 proc. (225) mężczyzn i 18 proc. (254) kobiet. W tabelce poniżej przedstawiamy wybrane liczby charakteryzujące elbląskich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w czerwcu 2025 r w porównaniu z majem 2025 r. i czerwcem 2024 r. Czerwiec 2025 r. Maj 2025 r. Różnica maj - czerwiec Czerwiec 2024 r. Różnica czerwiec 2024 – czerwiec 2025 r. Bezrobotni 2818 2754 64 2383 435 W tym kobiety 1418 1394 24 1235 183 Bez kwalifikacji zawodowych 1035 976 69 795 240 Bez doświadczenia zawodowego 358 340 18 329 29 Długotrwale bezrobotni 1150 1136 14 1072 78 Powyżej 50 roku życia 851 845 6 747 104 Do 25 roku życia 271 253 18 208 63 Posiadające minimum jedno dziecko do 6 roku życia 294 282 12 293 1 Z niepełnosprawnościami 207 202 5 259 -52 W czerwcu 2025 r. stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła 8,1 proc. (w styczniu – 9 proc.); w Polsce – 5,2 proc. (w styczniu 5,4 proc.)

SM