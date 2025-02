Lotnicza po raz piąty bez nabywcy

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Raz jeszcze miasto próbowało sprzedać nieruchomość przy ul. Lotniczej, ponownie bezskutecznie. Cena działki nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego przetargu, było to nadal 585 tys. zł netto plus VAT.

Przypomnijmy. Działka ma niespełna 0,36 ha, nie ma dla niej planu zagospodarowania przestrzennego. Teren jest uzbrojony w media komunalne. "Sąsiedztwo stanowi zabudowa przemysłowa, mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nabyty został od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Dojazd odbywa się od ul. Lotniczej, z zastrzeżeniem, iż dojazd samochodami o masie całkowitej powyżej 3,5 t odbywać się może jedynie od strony ul. Akacjowej" – czytamy w opisie nieruchomości. Przetarg zaplanowano na 27 stycznia. Nie było jednak chętnych do wzięcia w nim udziału.

oprac. TB