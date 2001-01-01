Miasto szuka chętnych do przebudowy Portowej

Władze Elbląga ogłosiły przetarg na przebudowę ulicy Portowej. Wykonawca będzie miał rok na przeprowadzenie prac od dnia podpisania umowy.

Elbląg na przebudowę Portowej pozyskał 3,4 mln euro (ok. 14 mln zł) jako dofinansowanie z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli specjalnej puli unijnych funduszy dedykowanej subregionowi elbląskiemu. Ile będzie ta inwestycja kosztować, dowiemy się przy po rozstrzygnięciu przetargu, który właśnie ogłoszono.

Prace mają objąć nie tylko przebudowę nawierzchni ulicy Portowej, która jest w katastrofalnym stanie, ale także przebudowę skrzyżowania ul. Portowej z Trasą Unii Europejskiej, budowę chodników, miejsc postojowych, ścieżki pieszo-rowerowej, a także przebudowę kanalizacji deszczowej, ulicznego oświetlenia i istniejącej infrastruktury technicznej. Wyremontowany ma też być przejazd kolejowy, zagospodarowana zieleń i elementy małej architektury.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 29 sierpnia. Komisja przetargowa będzie brała pod uwagę przy ich ocenie cenę (60 procent oceny), okres udzielonej gwarancji (30 procent oceny) i doświadczenie kierownika budowy (10 procent). Zwycięzca przetargu będzie miał rok na przeprowadzenie prac od dnia podpisania umowy.