Miliony na zbiorniki retencyjne w Elblągu

Problem z zalewaniem części elbląskich ulic po ulewnych deszczach ma być wreszcie rozwiązany. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało 16 milionów zł na budowę zbiorników retencyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji to 26 mln zł.

Projekt, na które EPWiK uzyskało dofinansowanie, dotyczy około 15 procent powierzchni miasta. Wniosek elbląskiej spółki zajął drugie miejsce na liście rankingowej NFOŚiGW, co oznacza że wkrótce zostanie podpisana umowa w tej sprawie.

– Chodzi o kwestie odprowadzania wód opadowych z jednej ze zlewni, która dotyczy m.in. rejonu ul. Słonecznej, Zielonej, Niskiej, Dolnej. Będziemy realizować w systemie „zaprojektuj-wybuduj” 10 obiektów – zbiorników retencyjnych otwartych, zamkniętych, rurowych, które będą służyć do retencji. Do tej inwestycji przygotowujemy się od dłuższego czasu, cieszymy się, że nasz wniosek został wysoko oceniony. W ciągu miesiąca musimy podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, następnie ogłosimy przetarg na inżyniera kontraktu. W realizację będzie zaangażowany zespół naszej spółki, podobnie jak to było przy modernizacji oczyszczalni ścieków – mówi Marek Misztal, prezes EPWiK.

Dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 16 mln. Całość inwestycji to 26 mln, różnicę spółka musi dołożyć z własnego budżetu. Kiedy inwestycja będzie gotowa? To zależy od przebiegu procedury przetargowej i jej projektowania. Prace powinny ruszyć w tym roku.

Wniosek EPWiK to pierwszy etap działań pod hasłem „„Adaptacja do zmian klimatu na terenie Elbląga”.