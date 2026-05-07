Miliony na zbiorniki retencyjne w Elblągu

 Elbląg, Skutki ulewnego deszczu na Słonecznej, rok 2024
Skutki ulewnego deszczu na Słonecznej, rok 2024 (fot. archiwum portEl.pl)

Problem z zalewaniem części elbląskich ulic po ulewnych deszczach ma być wreszcie rozwiązany. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało 16 milionów zł na budowę zbiorników retencyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji to 26 mln zł.

Projekt, na które EPWiK uzyskało dofinansowanie, dotyczy około 15 procent powierzchni miasta. Wniosek elbląskiej spółki zajął drugie miejsce na liście rankingowej NFOŚiGW, co oznacza że wkrótce zostanie podpisana umowa w tej sprawie.

– Chodzi o kwestie odprowadzania wód opadowych z jednej ze zlewni, która dotyczy m.in. rejonu ul. Słonecznej, Zielonej, Niskiej, Dolnej. Będziemy realizować w systemie „zaprojektuj-wybuduj” 10 obiektów – zbiorników retencyjnych otwartych, zamkniętych, rurowych, które będą służyć do retencji. Do tej inwestycji przygotowujemy się od dłuższego czasu, cieszymy się, że nasz wniosek został wysoko oceniony. W ciągu miesiąca musimy podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, następnie ogłosimy przetarg na inżyniera kontraktu. W realizację będzie zaangażowany zespół naszej spółki, podobnie jak to było przy modernizacji oczyszczalni ścieków – mówi Marek Misztal, prezes EPWiK.

Dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 16 mln. Całość inwestycji to 26 mln, różnicę spółka musi dołożyć z własnego budżetu. Kiedy inwestycja będzie gotowa? To zależy od przebiegu procedury przetargowej i jej projektowania. Prace powinny ruszyć w tym roku.

Wniosek EPWiK to pierwszy etap działań pod hasłem „„Adaptacja do zmian klimatu na terenie Elbląga”.

RG

  • mnie nie zalewa, mi tam dobrze u mnie na górce, pozdro elo 600 dla kumatych!
  • Papier wszystko przyjmie, a mówienie to też nie robienie, słowem, zaufania nie mam ale niech się stanie to grzecznie odszczekam i przyjmę oklaskami.
  • Na kiego jak to miejsce ( skrzyżowanie ul. Słoneczna z ul. A Struga ) jest dokładnie od rzeki Kumiela 480 metrów. Rzeczka biegnie UWAGA 15 metrów poniżej tego miejsca ( co widać na skrzyżowaniu Słonecznej z Traugutta o ile niżej jest koryto rzeki) to wystarczy dbać o dobrą przepustowość kanalizacji i sama grawitacja wystarczy nawet nie są potrzebne pompy !
  • Woda popłynie pod górkę bez pompy? We wskazanym punkcie masz rzędne terenowe 9.45,a na Traugutta 14.40,w stronę rzeki dopiero jest spadek. Cała woda z Nowowiejskiej płynie do Slonecznej i stoi w tym dołku na skrzyżowaniu ze Struga. Z tego punktu w każdą stronę masz pod górkę…
  • Miał być zbiornik retencyjny cz działce przy Częstochowskiej i Legionów.... ale miasto sprzedało działkę a inwestor nowych bloków olał sprawę i nie zbuduje tam zbiornika.... bo nie :)
    Kasia K K(2026-05-07)
  • Proszę spojrzeć na zdjęcie. Jak potrzeba, to nawet 5 (pięć) razy. Ono sporo mówi!
  • Same orły... tu nie chodzi o Kumielę, to sprawa Wód Polskich, tylko o deszczówkę. A swoja drogą, ciekawi mnie, jak to technicznie rozwiążą z lokalizacja ze zdjęcia.
  • Snus zawetuje :⁠-⁠)
