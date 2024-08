Na gruntowny remont ul. Saperów mieszkańcy poczekają...

… bo najpierw musi zostać wyremontowana ulica 13 Pułku Przeciwlotniczego, a urzędnicy złożyli wniosek o jej dofinansowanie z funduszy rządowych. Z kolei sprawa progów zwalniających na Saperów czeka na rozpatrzenie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

„Stan nawierzchni na całej długości ulicy Saperów jest zły, droga jest pełna dziur i konieczne jest wykonanie remontu nawierzchni drogowej na zarówno jej głównym odcinku, jak i przy budynku PSONI (…) (ten odcinek wg informacji udzielonych mi przez miasto ma jednak zostać wyremontowany) – napisał radny Tomasz Budziński (KO) w interpelacji skierowanej do prezydenta Elbląga. I pyta, czy remont ul. Saperów jest planowany w najbliższym czasie?

Na remont trzeba będzie poczekać. „Zadanie polegające na kompleksowej odnowie nawierzchni ul. Saperów będzie rozważone do realizacji na etapie planowania budżetu na rok 2025, z zarezerwowaniem w pierwszej kolejności środków na opracowanie dokumentacji projektowej, umożliwiającej pozyskanie zgód realizacyjnych na wykonanie robót budowlanych. Informuję jednocześnie, że z uwagi na rozbudowę ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego zaplanowaną na lata 2024-2025 i konieczność zapewnienia w tym rejonie miasta ciągłości ruchu i dojazdu dla mieszkańców, wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową odnową nawierzchni ul. Saperów będzie możliwe po zakończeniu tej inwestycji. Do tego czasu, w ramach środków z bieżącego utrzymania dróg, w miarę możliwości finansowych prowadzone będą na ul. Saperów prace interwencyjne i utrzymaniowe dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.” - czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Katarzynę Wiśniewską, wiceprezydentkę Elbląga.

Czyli kiedy doczekamy się remontu ul. Saperów? Raczej nieprędko... Niedawno miejscy urzędnicy poinformowali, że na remont ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego dopiero złożyli wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. Wartość inwestycji to nieco ponad 5,2 mln zł. W ratuszu jest już decyzja zezwalająca na realizację inwestycji oraz projekt drogowy, który zakłada budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki, korektę układu drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów i Podchorążych i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego.

.

Co z progami zwalniającymi?

Przypomnijmy, że do Rady Miejskiej wpłynęła petycja mieszkańców (podpisana przez 167 osób) w sprawie montażu progów na tej ulicy. Grażyna Kluge, przewodnicząca elbląskiej rady Miejskiej przesłała petycję do prezydenta Elbląga z prośbą o opinię. „Mieszkańcy (…) wskazali również na konieczność ponownego zamontowania progów zwalniających, co również jest warte rozważenia, jednak przy obecnym stanie infrastruktury drogowej na tym odcinku jest to w dużej mierze bezcelowe. Takie stanowisko wyraziła również w 2023 r. Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Elblągu, wskazując na możliwość ponownego montażu progów dopiero po wykonaniu koniecznego remontu” - czytamy w interpelacji radnego. W odpowiedzi na interpelację wiceprezydentka nie odniosła się do kwestii progów. Radni petycją mieszkańców zajmą się prawdopodobnie na wrześniowych posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.