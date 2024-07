Na Wiejską wprowadzą się w sierpniu

Dobiega końca budowa drugiego budynku Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wiejskiej. Prezes miejskiej spółki zapewnia, że lokatorzy otrzymają klucze do mieszkań w sierpniu.

Pierwszy budynek ETBS przy ul. Wiejskiej z 60 mieszkaniami został oddany do użytku latem 2023 roku. Jeszcze w kwietniu 2022 roku rozpoczęła się budowa bliźniaczego budynku, która właśnie dobiega końca. Obie inwestycje zostały dofinansowane z rządowego programu "Mieszkanie Plus" łączną kwotą ok. 17,5 mln zł, która stanowi prawie połowę kosztów budowy.

- Trwa wykończenie mieszkań i części wspólnych (płytki, podłoga w mieszkaniach i korytarzach, instalacje elektryczne, hydrauliczne i centralnego ogrzewania). Prace kończą się również na zewnątrz (elewacja budynku i parking) – informuje Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jak zapewnia Agnieszka Nowińska, prezes ETBS, lokatorzy otrzymają klucze do mieszkań wykończonych pod klucz w sierpniu. – Mieliśmy więcej chętnych niż mieszkań. Na liście rezerwowej jest 20 rodzin – przyznaje prezes.

Mieszkania w obu budynkach przy ul. Wiejskiej są czynszowe. Ich najemcy nie mogą zostać ich właścicielami. Każda zakwalifikowana rodzina przed podpisaniem umowy z ETBS jest zobowiązana do wpłaty partycypacyjnej w wysokości 30 procent kosztów budowy danego lokalu oraz kaucji w wysokości 12-krotności czynszu. Stawka czynszu za lokal mieszkalny ma wynosić 15 zł za m kw. (plus koszt mediów).

Przy sześciokondygnacyjnym budynku powstanie też prawie 60 miejsc parkingowych.