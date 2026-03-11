Na wiosnę remont ulicy Saperów

Miasto ogłosiło przetarg na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy remoncie nawierzchni ul. Saperów. Z dokumentacji wynika, że ma się on rozpocząć w drugim kwartale br.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, zakres zamówienia obejmuje przygotowanie, nadzór i zarządzanie nad realizacją robót budowlanych związanych z remontem drogi powiatowej nr 2029N - ul. Saperów od skrzyżowania z ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i ul. Podchorążych do skrzyżowania z ul. Gen. J. Bema, remontem i przebudową chodników i miejsc postojowych oraz wprowadzeniem miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych i wprowadzeniem przejścia dla pieszych przez ul. Mierosławskiego z wyspą dzielącą i separacją ruchu.

Prace mają objąć też objąć korektę i uzupełnieni oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie, regulacje i przebudowę sieci infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z przebudowaną drogą oraz odnowienie terenów zielonych.

Zakładany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót i przekazania terenu budowy to drugi kwartał 2026 r. Przypomnijmy, że koszt remontu to koszt 2,6 mln zł (1,8 mln zł dofinansowania) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oferty w przetargu można składać do 16 marca.