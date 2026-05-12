Nie ma chętnych na remont przystani

Jeszcze niedawno informowaliśmy o przetargu na remont przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. Niestety, kajakarze na remont będą musieli poczekać trochę dłużej.

W planach było wymiana pokrycia dachowego bez ingerencji w konstrukcję dachu oraz orynnowania, prace dekarskie, remont tarasu wykonanie prac dekarskich oraz remont zadaszonego tarasu. Wyremontowane miały zostać pomieszczenia przystani, zainstalowany miał zostać monitoring, zamontowane kolektory solarne i panele fotowoltaiczne wraz z magazynem energii. W ramach prac przewidziano również poprawę dostępności infrastruktury poprzez wymianę płytek ostrzegawczych dla osób z niepełnosprawnością wzroku na skraju parkingu od strony brzegowej.

W planach było też, że ktoś złoży ofertę i podejmie się wykonania zadania. Dziś (12 maja) w ratuszu zaplanowano otwarcie ofert. Niestety, żadna oferta nie wpłynęła. Przetarg zostanie powtórzony, bo miasto pozyskało na ten cel finansowanie unijne.

Inwestycja stanowi element projektu „Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu”, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1,6 mln zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich to 860 tys. zł.

Czekamy na oficjalne decyzje dotyczące dalszych losów remontu przystani.