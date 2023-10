Oczyszczalnia na miarę XXI wieku

198 mln złotych kosztowała modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej, która w czwartek została oficjalnie otwarta. Dzięki tej inwestycji Elbląg uniknął katastrofy ekologicznej i zyskał obiekt spełniający najnowsze standardy. To największa inwestycja w historii elbląskiego samorządu. Zobacz zdjęcia.

Modernizacja oczyszczalni ścieków miała zakończyć się według pierwotnej umowy z wykonawcą już w czerwcu 2022 roku, ale termin realizacji został przedłużony m.in. ze względu na skutki pandemii i wojny w Ukrainie i przeciągające się terminy dostaw urządzeń. Ostatecznie, po 29 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji, w czwartek odbyło się oficjalne otwarcie oczyszczalni, która mimo prowadzonych prac funkcjonowała cały czas bez przerw.

- Wykonawca podczas realizacji prac rozważnie i rozsądnie wykonywał bypassy, które pozwalały, by ten ściek nie wpływał bezpośrednio, a wszystkie procesy technologiczne były zachowane zgodnie z normami. Po drugie udało się utrzymać pod kontrolą koszty inwestycji, co przy niesprzyjających uwarunkowaniach technicznych, panującej pandemii, wojnie na Ukrainie, a także inflacji należy przyjąć przychylnie – mówił Marek Misztal, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którego częścią jest oczyszczalnia ścieków. – Na sam koniec inwestycji największym wyzwaniem był proces uruchomienia zamkniętych komór filtracyjnych, utrzymanie ich szczelności, przeprowadzenie prób ciśnieniowych w procesie wytwarzania biogazu.

- Przez ostatnie 10 lat udało nam się zmodernizować około 40 oczyszczalni. Ta jest największa przez nas wykonywanych – mówił Andrzej Grygo, prezes firmy Instal Warszawa, wykonawca inwestycji. – Jak przyjechałem tutaj, po zdalnym podpisaniu umowy, bo wybuchła pandemia, jak zobaczyłem, co mamy do zrobienia, to szybko pojechałem do Warszawy i mówię „jak wyście to wycenili, przecież tu wszystko się sypie, to groziło katastrofą” – żartował. - Jedyna szansa na powodzenie tej inwestycji była wysłanie moich najlepszych ludzi całą gromadą, żeby sobie z tym poradzili i rzeczywiście sobie poradzili, za co im dziękuję – mówił prezes.

Modernizacja oczyszczalni kosztowała 198 mln złotych, z czego 101 mln złotych to dofinansowanie unijne, około 50 mln to pożyczka, jaką EPWiK otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, resztę stanowią środki własne tej miejskiej spółki.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się zdobyć środki unijne na ten cel. Bez tak dużego dofinansowania z pewnością nie bylibyśmy w stanie sami zrealizować tego zadania. Przebudowa oczyszczalni ścieków kończy cały szereg inwestycji, które w sposób kompleksowy rozwiązują problem gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście dla wielu pokoleń elblążan. To kolejny wielki dzień dla Elbląga – mówił podczas oficjalnego podsumowania inwestycji Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Przypomnę, że przed laty w ramach funduszy z programu ISPA zmodernizowaliśmy system wodociągowy w mieście, w poprzedniej kadencji wybudowaliśmy stację uzdatniania wody w Szopach. Pozwoliło to w pełni zabezpieczyć zapotrzebowanie Elbląga w dobrej jakości wodę. Dziś, otwierając tę nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnię, z dumą możemy mówić, że mamy również na wiele lat uregulowany problem oczyszczania ścieków. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia – podkreślał prezydent, dodając że na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową Elbląg zainwestował w ciągu ostatnich kilkunastu latach ponad 345 mln złotych, z czego ponad 200 mln pochodziło z funduszy unijnych.

Podczas realizacji prac w oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej przebudowano lub rozbudowano ponad 70 obiektów, w tym między innymi: osadniki, piaskownik, bioreaktor czy zamknięte komory fermentacyjne, wszystkie sieci, budynki magazynowe i administracyjne. Powstały również nowe obiekty i infrastruktura, w tym instalacja do kompostowania osadów ściekowych, z których będą powstawać produkty dla rolnictwa. W zakładzie wdrożony został nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń, co zapewnia bezpieczeństwo.

(fot. Anna Dembińska)

- Nowoczesna oczyszczalnia wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zmodernizowany węzeł kogeneracji umożliwia produkcję energii elektrycznej i ciepła z biogazu na potrzeby zakładu, a wykonanie instalacji wody technologicznej pozwala wykorzystywać ścieki do urządzeń pracujących w oczyszczalni – informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków projekt obejmował także budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej na Zawodziu, budowę nowej przepompowni ścieków przy ul. Nowodworskiej, a także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla osiedla przy ul. Wiązowej-Jesionowej. Łączny koszt inwestycji to 212 mln złotych.

To nie koniec inwestycji w oczyszczalni ścieków. Do 2040 roku obiekty tej wielkości muszą być samowystarczalne energetycznie. Planowane są tu m.in. instalacje fotowoltaiczne. – To wymaga kolejnych nakładów – mówił Marek Misztal, prezes EPWiK.

Przypomnijmy, że oczyszczalnia ścieków przy ul. Mazurskiej powstała z przerwami w latach 1976-92. Jej stan techniczny przed modernizacją groził katastrofą budowlaną i ekologiczną. Prawie 200-milionowa inwestycja pozwoliła jej uniknąć.

Pracownik EPWiK prezentuje ścieki przed oczyszczeniem i po oczyszczeniu