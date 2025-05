OSW Fala czeka przeprowadzka. Miasto chce sprzedać tę działkę

Władze Elbląga planują sprzedać pod działalność sportowo-rekreacyjną działkę nad rzeką Elbląg, której dzierżawcą od lat jest Ośrodek Sportów Wodnych Fala. Nieruchomość o powierzchni prawie 9 tys. m kw. wyceniono na 4,5 mln złotych netto.

- Gmina Miasto Elbląg przeznaczyła do zbycia w formie użytkowania wieczystego nieruchomości położone w Elblągu przy ul. Warszawskiej i ul. Wybrzeże Gdańskie. Zdecydowaliśmy się na zbycie w tym trybie, aby samorząd miał realny wpływ na przeznaczenie i zagospodarowanie tych działek. Chcemy zachować przeznaczenie tego terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czyli pod potrzeby sportu i rekreacji. Mamy nadzieję, że znajdzie się inwestor, który wykorzysta potencjał rzeki i sprawi, że będzie to kolejna wizytówka miasta. Przedmiotowa nieruchomość może być zagospodarowana na przykład pod przystań jachtową – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Rzeczoznawca wycenił działki o łącznej powierzchni prawie 9 tys. m kw. na kwotę 4,5 mln złotych netto, w tym istniejące tu budynki na 200 tys. zł netto. Nie jest jeszcze znana data przetargu. Jak informują urzędnicy, trwają procedury związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego.

Od lat dzierżawcą terenu przy ul. Wybrzeże Gdańskie jest Ośrodek Sportów wodnych Fala, który w ostatnich latach z własnych środków zmodernizował bazę – wyremontował większość pomieszczeń, dobudował dodatkowe miejsca do cumowania. Co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedłużał umowę dzierżawy, obecna obowiązuje do końca 2025 roku.

- Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami OSW Fala w sprawie przeniesienia działalności w inne miejsce. Aktualnie – zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania czekamy na propozycje wodniaków dot. ewentualnej nowej lokalizacji – informuje Joanna Urbaniak.

Stanisław Nowak, komandor OSW Fala, w rozmowie z naszą redakcją potwierdził, że rozmowy trwają.

– Jedynym nowym miejscem, które może być brane pod uwagę, jest teren nad rzeką, tuż za siedzibą Straży Granicznej. Jest mniejszy od obecnego, ale wystarczający. Niestety, to teren niezabudowany, wymagający szeregu inwestycji – mówi Stanisław Nowak. – Dzisiaj mam spotkanie z prawnikiem na temat tej sprawy. Będziemy zabiegać o to, by w warunkach przetargu była zamieszczona klauzula, że w przypadku sprzedaży terenu przy Wybrzeżu Gdańskim będziemy mogli na nim działać do czasu zagospodarowania przez nas nowego miejsca na naszą działalność. Chcielibyśmy mieć takie zabezpieczenie. Będziemy o tym rozmawiać z władzami miasta – dodaje.

Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku na sprzedaż terenu dzierżawionego przez OSW Fala zgodziła się Rada Miejska, mimo negatywnej opinii komisji finansowo-budżetowej.