Parking przy Bema na finiszu (aktualizacja)

Niebawem rozpoczną się odbiory techniczne przebudowanego parkingu przy ul. Bema. Inwestycję realizowano przez pół roku, kosztowała ok. 1,7 mln zł. Zobacz zdjęcia.

Przebudowę parkingu rozpoczęto w kwietniu. Inwestycję realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Parking położony jest przy przychodni lekarskiej i oddziale krwiodawstwa.

- W ramach prac powstanie nowa, funkcjonalna przestrzeń parkingowa z dodatkowymi miejscami postojowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększy. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. Inwestycja obejmuje także przebudowę instalacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia –informował Urząd Miejski w Elblągu tuż po rozpoczęciu inwestycji.

Całkowity koszt rozbudowy parkingu wynosi blisko 1,7 mln zł.

Aktualizacja: Dzisiaj (1 października) radni PiS: Marek Pruszak (szef klubu w Radzie Miejskiej) i Elżbieta Banasiewicz zwołali przed nowym parkingiem konferencję prasowa, by przypomnieć, że ta inwestycja była ich pomysłem z kampanii wyborczej.

- Bardzo wielu pacjentów od lat skarżyło się na niedogodności związane z dojazdem i parkowaniem w tym miejscu. To bardzo potrzebna inwestycja. Została poszerzona droga dojazdowa, by auta mogły się wymijać, powstało kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych, szczególnie za centrum krwiodawstwa, nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie. To duża sprawa dla pacjentów przychodni, honorowych dawców i pracowników. To dla mnie welka satysfakcja, bo razem z panią radną Elżbietą Banasiewicz staraliśmy się o to od wielu lat i wreszcie udało się ją wykonać – mówił Marek Pruszak.

- Kilka lat temu, gdy po raz pierwszy odwiedziłam to miejsce jako radna, byłam świadkiem, jak karetka do transportu krwi nie mogła przejechać tą drogą, bo na poboczach parkowały auta. Samochody też zastawiały często dojście do zewnętrznej widny dla osób z niepełnosprawnościami, parkowały na dziurach, chodniku. Cieszę się, że dzięki staraniom naszego klubu możemy dzisiaj ogłaszać sukces. Centrum i przychodnia świetnie działają od lat, teraz będą w końcu bardziej dostępne – stwierdziła radna Banasiewicz.

Dodajmy, że prace na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Inwestycja w całości została sfinansowana z miejskich finansów, bez dofinansowania zewnętrznego.