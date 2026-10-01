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Nowy dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej

 Elbląg, Michał Górecki,
Michał Górecki, fot. Anna Dembińska

- W związku z rezygnacją Artura Bartnika z funkcji dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej, Rada Nadzorcza spółki 1 października powołała na tę funkcję, na okres 5-letniej kadencji Michała Góreckiego - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Jak podkreślają urzędnicy, Michał Górecki doskonale zna specyfikę funkcjonowania spółki.

- W Zarządzie Komunikacji Miejskiej pracuje nieprzerwanie od 2010 roku na różnych stanowiskach - od referenta, rzecznika prasowego – po kierownika Działu Zarządzania Komunikacją (od 2020 roku do teraz). Nowy dyrektor ma 44 lata. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zwolennik idei zrównoważonego transportu w mieście, miłośnik dwóch kółek, gier planszowych oraz czworonogów - czytamy w komunikacie przesłanym przez UM w Elblągu.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Czy twoim zdaniem gdyby zasiedli młodzi a nie jak piszesz "leśne dziadki" to było by oky. ? Jaką życiową mądrość ma młody człowiek który jeszcze niczego sam nie dokonał i nie osiągnął ? Jakie ma poparcie w jakiekolwiek dziedzinie skoro nikt o nim nie słyszał i co najważniejsze gdzie otrzyma wsparcie finansowe jak ma tylko darmowe 800+ na zmianę smerfona czy e- papieros ?
  • Kiedy znajdą się w końcu pieniądze na remont łazienek w elbląskich przedszkolach? Na pensje dyrektorskie z politycznego nadania zawsze się znajdzie, ale na niepełnosprawne dzieci już niestety nie ma. Idźcie wpłacić na orkiestrę, może coś wam skapnie. Weźcie się przebudźcie z chocholego tańca i ustalcie priorytety w tym mieście i w tym kraju. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na same premie i nagrody wydaje teraz rocznie 155 mln zł, a niepełnosprawne dzieci myją się w warunkach skandalicznych i często niebezpiecznych.
  • "Jak podkreślają urzędnicy, Michał Górecki doskonale zna specyfikę funkcjonowania spółki. " - czyli jest świadomy problemów jakie stworzyli przez nowy rozkład, a pomysł wprowadzenie biletów na minuty jest co najmniej komediowy?
  • Po pierwsze, niech pan zlikwiduje tabuny autobusów, które jadą jeden za drugim, a później człowiek czeka 30 minut na następny tabun. Przykład - ulica Bema.
  • Panie Dyrektorze!!! Kiedy ta komunikacja znaczenie w końcu działać?? Panie Dyrektorze kiedy koniec remontu linii tramwajowych?? Panie Dyrektorze kiedy będą tramwaje bezawaryjne?? Zabijacie młodych ludzi, ich zapał, ich chęci i miłość do tego miasta. Od dwóch lat moja córka nie ma, nie ma... jak dojechać do szkoły. Miło mi Pana poznać i proszę się wziąć do roboty!
  • @bystrzak - No to weź się do roboty.
  • Nowy szef niech zwróci uwagę na kierowców na linii nr 20
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    PPKKPP(2026-10-01)
  • Powodzenia na nowym stanowisku
  • Tak jest, a12 powinna jeździć do pętli na ogólnej, a nie dublować połowę trasy 21
  • @Stop populistom - To nie ten temat
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    Jawamkaczoraniewybieralem(2026-10-01)
  • @bystrzak - 'Zabijacie młodych ludzi"?co ty bredzisz!
  • Trzeba zacząć od zredukowania zbędnych kursów autobusów i tramwajów bo jeździ nimi po dwie osoby. Ta reorganizacja w znakomity sposób wpłynie na redukcję generowanych strat. Większość mieszkańców zamieniła usługę MZK na własny transport więc korekta jest niezbędna.
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