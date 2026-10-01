Nowy dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej

Jak podkreślają urzędnicy, Michał Górecki doskonale zna specyfikę funkcjonowania spółki.

- W Zarządzie Komunikacji Miejskiej pracuje nieprzerwanie od 2010 roku na różnych stanowiskach - od referenta, rzecznika prasowego – po kierownika Działu Zarządzania Komunikacją (od 2020 roku do teraz). Nowy dyrektor ma 44 lata. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zwolennik idei zrównoważonego transportu w mieście, miłośnik dwóch kółek, gier planszowych oraz czworonogów - czytamy w komunikacie przesłanym przez UM w Elblągu.