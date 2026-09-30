Sąd zajął się sprawą 15-latka z ośrodka przy Mazurskiej (wracamy do tematu)

15-letni wychowanek placówki przy ul. Mazurskiej, w którym doszło do wybuchu i pożaru w jednym z pokoi, przebywa w policyjnej izbie dziecka. Sąd w środę zdecydował o umieszczeniu go w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

We wtorek ok. godz. 8 wychowanków i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Mazurskiej na równe nogi postawił wybuch. Okazało się, że do eksplozji doszło w jednej z szafek, w której jeden z wychowanków przechowywał pochodne środków odurzających, które w połączeniu z rozszczelnionym dezodorantem mogły zadziałać jak materiał łatwopalny. W pokoju na szczęście nikogo nie było.

W wyniku eksplozji i pożaru uszkodzeniu uległy meble i jedna ze ścian działowych pokoju. W sprawie został zatrzymany 15-letni wychowanek placówki, który przebywa obecnie w policyjnej izbie dziecka. Dzisiaj jego sprawą zajął się sąd rodzinny i nieletnich.

- Sąd Rejonowy w Elblągu wydał w 30 września 2026 roku postanowienie o zastosowaniu wobec nieletniego środka tymczasowego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres trzech miesięcy. Do czasu umieszczenia w ośrodku nieletni pozostanie w policyjnej izbie dziecka – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Przypomnijmy, że po całym zdarzeniu wychowankowie placówek przy ul. Mazurskiej zostali przeniesieni do innej placówki. Nie wiadomo jeszcze, ile czasu tam spędzą.