Pochylnie czynne dłużej

Od 1 czerwca pochylnie na Kanale Elbląskim będą czynne dłużej niż dotychczas – informują Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Od 1 czerwca wszystkie pochylnie Kanału Elbląskiego tzn. Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Całuny, Jelenie będą czynne w godz. 9-17 – informują Wody Polskie. I to bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto.

- Jednocześnie informujemy użytkowników korzystających z przejść przez pochylnie, że stanowiska cumownicze w górnej i dolnej części każdej pochylni służą wyłącznie do cumowania w czasie oczekiwania na przejście przez pochylnie. W przypadku manewru zawracania na stanowisku górnym Buczyniec, należy dokonać zawracania w miejscu do tego wyznaczonym, tzw. obrotnicy – informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Od 1 czerwca została oddana także do użytku śluza Przegalina, umożliwiająca żeglugę Martwą Wisłą (fragment Pętli Żuławskiej). - Ze względu na prowadzone prace w awanportach śluzy w dalszym ciągu będą występowały utrudnienia komunikacyjne. Dodatkowo brzegi awanportów jak i perony śluzy nadal są terenem budowy, dlatego obowiązuje całkowity zakaz schodzenia z pokładu jednostek pływających. W związku z powyższym prosimy aby śluzowanie każdorazowo zgłaszać telefonicznie do operatora śluzy pod nr tel. 786-876-453 lub 58-323-93-76. W okresie od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r. śluza będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 – informuję zarządca.

6 czerwca planowane są kolejne zmiany w ruchu żeglugowym na Kanale Elbląskim i Pętli Żuławskiej.