Prawie 300 mieszkań przy Malborskiej

Na działce przy ul. Malborskiej i Mielczarskiego ma powstać osiedle z 290 mieszkaniami. Prace budowlane mają się rozpocząć w przyszłym roku, inwestor złożył do ratusza wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Półtorahektarową działkę przy ul. Malborskiej i Mielczarskiego w listopadzie ubiegłego roku kupił deweloper Inpro z Gdańska. Zaoferował za nią 5,4 mln złotych, o 2,4 mln więcej niż wynosiła cena wywoławcza. Uzbrojony teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że pozwolenie na budowę będzie wydane na podstawie tzw. warunków zabudowy, uwzględniających najbliższe sąsiedztwo. Inwestor wystąpił już do ratusza z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Doceniając potencjał tego miejsca, postanowiliśmy zrealizować tutaj wielorodzinną inwestycję mieszkaniową, która położona będzie przy ulicy Malborskiej. W planach mamy 3-etapową budowę nowoczesnego osiedla z około 290 lokalami. W ramach I etapu planujemy wybudować budynki 5-7 kondygnacyjne. Aby sprostać codziennym potrzebom mieszkańców, zamierzamy przenieść stosowane przez nas wysokie standardy i udogodnienia z realizowanych dotychczas kompleksów.

Na tej działce ma powstać osiedle (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Pragniemy, żeby nasze osiedla odpowiadały oczekiwaniom nie tylko docelowych mieszkańców, ale i całych lokalnych społeczności. Aby nasz projekt w pełni współgrał z otoczeniem, inwestycja będzie charakteryzowała się nieogrodzonym, ogólnodostępnym, zielonym dziedzińcem. W ramach projektu przewidujemy punkty handlowo-usługowe zlokalizowane na parterze. W planach mamy także realizację ogólnodostępnego parkingu na terenie miasta oraz rewitalizację terenu położonego wzdłuż rzeki – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Robert Maraszek, wiceprezes zarządu Inpro S.A.

Deweloper planuje rozpocząć prace budowlane w przyszłym roku. Przy artykule zamieszczamy jedną z wizualizacji planowanego osiedla.