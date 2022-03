Projekt mostu droższy niż zakładano

Tylko jedna oferta wpłynęła na przetarg dotyczący wykonania dokumentacji nowego przez rzekę Elbląg. Wykonawca wycenił swoje prace na prawie 2,5 mln zł. Władze miasta planowały na ten cel milion złotych...

Milion złotych na dokumentację nowego mostu został zapisany w tegorocznym budżecie miasta. Na samą inwestycję na razie pieniędzy nie ma. Władze miasta liczą na to, że uda się je pozyskać z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. W przetargu na dokumentację inwestycji wystartowała tylko jedna firma - CertusVia Sp. z o.o z Warszawy, która swoje usługi wyceniła na 2 mln 457 tysięcy złotych. Teraz od prezydenta zależy, czy miasto dołoży różnicę między szacunkami urzędników a kwotą oferty czy po zbadaniu oferty zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Przypomnijmy, że zadaniem projektantów ma być m.in. przygotowanie wariantów lokalizacji nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi „stanowiącymi połączenie Alei Tysiąclecia (DW500) z ul. Warszawską (DW 500) przez ul. Sopocką, Zagonową i ul. Dojazdową” wraz z analizą układu drogowego wymagającego przebudowy oraz zaproponowanie najbardziej optymalne rozwiązanie do realizacji. Mają również wykonać analizę natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla każdego z powstałych wariantów, przedstawić kosztorys inwestycji, a następnie przygotować wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej, dokumentację projektową, wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie prac. Mają też pełnić nadzór autorski nad realizacją inwestycji i współpracować z władzami miasta przy procedurze składania wniosków o dofinansowanie inwestycji. Powinni też zaprojektować przebudowę skrzyżowania ulic Tysiąclecia - Rycerska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, przebudowę ulicy Sopockiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bocianią i Czerniakowską, przebudowę skrzyżowania ulic Sopocka – Panieńska – Zagonowa – Dojazdowa oraz przebudowę i rozbudowę ulicy Dojazdowej wraz z połączeniem jej z ul. Warszawską wspomnianym mostem. Most ma mieć klasę nośności A, chodnik i ścieżkę rowerową (lub odcinek pieszo-rowerowy) z jednej strony, a przy drogach dojazdowych do mostu ma powstać dwukierunkowa ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem. Dokumentacja ma powstać w ciągu niespełna roku od podpisania umowy z wykonawcą, a most ma być gotowy w ciągu 48 miesięcy od uzyskania przez samorząd zgody na realizację prac.