Przekop gotowy prawie w połowie

Co słychać na przekopie Mierzei Wiślanej zimą? - Pogoda i wynikające z niej wstrzymanie prac od strony Zalewu Wiślanego nie wpływają na terminową realizację przyjętego harmonogramu – informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urząd Morskiego w Gdyni. Zobacz zdjęcia z inwestycji sprzed kilku.

Jak zapewnia Urząd Morski w Gdyni, prace przy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską trwają. - Warunki pogodowe i wynikające z nich wstrzymanie prac od strony Zalewu nie wpływają na terminową realizację przyjętego harmonogramu. Przed nastaniem zimy wykonawca miał pewne wyprzedzenie w realizacji w stosunku do przyjętego harmonogramu – zapewnia Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urząd Morskiego w Gdyni.

Sprzęt, który był wykorzystywany przez wykonawcę do budowy sztucznej wyspy, został przetransportowany do portów w Kątach Rybackich i Tolkmicku.

- Są to działania i okoliczności, które zostały uwzględnione na etapie planowania prac. Realizowane natomiast są prace od strony Zatoki Gdańskiej (obrzuty kamieniem hydrotechnicznym), przy śluzie, mostach oraz wykończeniowe w obiektach kubaturowych (Kapitanat Nowy Świat). Powoli zbliżamy się do połowy budowy – dodaje rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

Trwają też procedury związane z wyborem wykonawcy drugiego etapu inwestycji, w którym zostanie pogłębiony tor wodny od przekopu do Elbląga i zbudowany nowy most w Nowakowie. Komisja przetargowa jako zwycięzcę wskazała Budmiex, ale inne startujące w nim firmy odwołały się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. - Rozstrzygnięcie w tej sprawie jeszcze nie zapadło – dodaje Magdalena Kierzkowska.