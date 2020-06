Przy dworcu PKP powstał maszt

Widok na maszt z wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej (fot. Anna Dembińska)

Czy wiecie co to za antena, która powstaje przy dworcu PKP? - zapytał jeden z naszych Czytelników. Sprawdziliśmy – to maszt, postawiony przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Do czego służy?

Konstrukcja, która powstała przy dworcu PKP, to wieża radiołączności kolejowej, zapewniająca łączność między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami. Ma ok. 40 metrów wysokości. - Obiekt jest elementem ogólnopolskiego projektu. Jego realizacja zapewni sprawną łączność i wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. System ERTMS/GSM-R będzie pozwalał na lepsze zarządzanie ruchem pociągów. Prace prowadzone są zgodnie z uzyskanymi wcześniej pozwoleniami – informuje Martyna Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wieża powstała na terenie należącym do PKP. To jedna z inwestycji ogólnopolskiego projektu wartego ponad dwa miliardy złotych z unijnym dofinansowaniem przekraczający miliard złotych. System ERTMS/GSM-R obejmie prawie 14 tys. km linii kolejowych w całym kraju, ma być gotowy do 2023 roku. Elbląg też zostanie do niego włączony. - Zarządzanie ruchem będzie sprawniejsze, zwiększy się poziom bezpieczeństwa podróży pasażerskich i przewozu ładunków oraz przepustowość linii kolejowych. Umowy dotyczące GSM-R to przełom na polskiej kolei i wejście na wyższy poziom technologiczny. Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna – mówił już w 2018 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

RG