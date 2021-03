Przy Hetmańskiej powstaje nowa droga

Na ten moment mieszkańcy osiedla przy ulicy Hetmańskiej czekali latami. Właśnie rozpoczęła się przebudowa jednej z ulic, dzięki czemu ten fragment miasta wreszcie przestanie być zmorą kierowców.

Ulica Janowska po wybudowaniu ul. Hetmańskiej została podzielona na dwie części. Pierwsza zaczyna się od placu Wolności i kończy przed ul. Hetmańską (jej stan też pozostawia wiele do życzenia), druga prowadzi od Hetmańskiej prawie do torów tramwajowych przy 3 Maja. I to właśnie ten drugi odcinek – wykonany z betonowych płyt - od lat jest przyczyną narzekań kierowców i okolicznych mieszkańców.

Właśnie ruszyły prace związane z modernizacją tego odcinka drogi. Powstanie nowa jezdnia od ul. 3 Maja do ul. Hetmańskiej. Koszt prac, realizowanych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, to 650,8 tys. zł.

- Umowny termin zakończenia robót przypada na koniec maja. W bieżącym tygodniu są planowane prace związane z budową konstrukcji drogi oraz zabezpieczenie istniejących sieci – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Jak dodaje, przebudowa tej części ul. Janowskiej realizowana jest wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście, na mocy zawartego w 2019 r. porozumienia. - Zgodnie z nim SM Śródmieście opracowała na swój koszt dokumentację projektową, wykonała kanalizację deszczową oraz przebudowę sieci podziemnych będących w kolizji z projektowaną ulicą. Samorząd natomiast pokrywa koszty robót drogowych – dodaje rzeczniczka.